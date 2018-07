Le novità di No Man' s Sky Next per PS4 e PC | la visuale in terza persona

Blastingnews

(Di lunedì 30 luglio 2018) La tanto travagliata esistenza del titolo di Hello Games sta finalmente trovando uno spiraglio di luce, con l'aggiornamento No Man's Sky. Il corposo upgrade per PC e PS4 VIDEO, dal peso di quasi 10 GB con un ultima patch 1.51 da circa 3.5 GB, ha portato anzi, sarebbe meglio scrivere riportato gli utenti nell'universo di Sean Murray, e forse questa sembra essere la volta buona per un eventuale gradimento dei videogiocatori VIDEO. Il ciclo vitale di No Man's Sky ha quindi raggiunto una sua evoluzione, parecchio attesa dai fan che erano rimasti alquanto delusi dalle promesse di Murray mai mantenute. Ma cosa cambia davvero, dopo questo corposo aggiornamento? Caratteristiche tecniche della patch La prima novita' che colpisce immediatamente l'attenzione è sicuramente quella relativa all'aggiunta di unain, la quale rende tutto ciò che ci circonda più fruibile, ...