Le migliori camicie da uomo per un look sempre perfetto

Le migliori camicie a manica corta per gli uomini : Con la canicola là fuori in agguato, vestire in modo appropriato senza sudare troppo non è semplicissimo. Salvati dall’aria condizionata in ufficio, quando si esce è tutta un’altra storia. Un consiglio? Indossare una camicia con la manica corta tornata molto in voga per l’estate 2018. Con un pantalone in cotone o con un jeans nero si ottiene un buon risultato. BURBERRY Il tema della logomania, tanto caro al marchio ...