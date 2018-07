Le migliori bilance smart per mantenersi in forma

wired

(Di lunedì 30 luglio 2018) Onde evitare di essere rimandati a settembre per la prova costume, ecco le 10piùe pernti attualmente in commercio. Collegabili aphone, tablet ewatch, quasi tutte con capacità analitica davvero strabiliante e in grado di differenziare massa grassa da massa muscolare, calcolare il bmi, dire qual è il peso osseo e la quantità di liquidi presenti nel corpo al momento della pesata e via dicedo. Le piùdanno anche consigli di fitness e propongono un diario alimentare da seguire per risultati visibili in poco tempo, come Fitbit Aria 2. Molte di questedi ultima generazione hanno app dedicate che si possono integrare ad altri strumenti mobile di fitness e salute come Apple Health e Google Fit. Alcune fanno sia da body coach, motivando l’utente a muoversi e a seguire una dieta ipocalorica, sia da amico, offrendo un supporto psicologico che va ...