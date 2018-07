Le Kardashian Jenner stanno assumendo e vorrai mandare la tua candidatura

Kylie Jenner e Travis Scott : l’amore - come farlo funzionare e la Maledizione delle Kardashian : È Kylie, fin dall’inizio, a dettare i tempi. La più giovane e ricca delle sorelle Jenner accompagnata dalla sua ben rodata e fantastica squadra se ne va in giro per i Milk Studios, a Hollywood, con uno scopo ben preciso. Il suo team, composto per metà da maschi e metà da femmine, potrebbe ricordare quello di Ocean’s Eleven, se non fosse per i top scollati e i riempitivi per le labbra. Al posto di una valigetta colma di fiche da casinò, c’è ...