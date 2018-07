Le cose migliori cominciano sempre da un «non mi piace»

vanityfair

(Di lunedì 30 luglio 2018) Cara Ester, leggo e rileggo le tue risposte, salvo paragrafi, ci ritorno sopra. Ètutto chiarissimo, acqua che scorre limpida, le soluzioni – concedimi di dare questo nome ai tuoi brillanti responsi – sono molto più semplici della mia mente inutilmente contorta. C’è un ma: mi sento dall’altra parte della barricata. Ho quasi 36 anni, ormai vivo sola da diverso tempo. Sono entrata in terapia poco più di due anni fa, dopo la fine di una relazione tragica (o comica?), e ora – a distanza di tempo – ripenso alla mia immensa stupidità. Non serve a niente, lo so. Ulteriore perdita di tempo su quello già regalato a lui, il più intelligente di tutti. Mi sembra di non essere più interessata all’amore. Forse, nemmeno lo conosco. La sensazione è che quei saliscendi durati anni, mi abbiano completamente snervato. A volte, ho paura. Non ho una domanda precisa da farti, ...