Lazio | Goletta dei Laghi | 12 punti inquinati su 22 prelievi

meteoweb.eu

: GOLETTA DEI LAGHI 2018 PRESENTA I RISULTATI NEL LAZIO: 12 PUNTI INQUINATI SU 22 PRELIEVI - - LegambienteLa : GOLETTA DEI LAGHI 2018 PRESENTA I RISULTATI NEL LAZIO: 12 PUNTI INQUINATI SU 22 PRELIEVI - - ViterboNews24 : Fratelli d’Italia: “Vicini ai sindaci dei comuni lacuali” ''Goletta? Dati fortemente in contrasto con quelli presen… - Skittygoa : RT @LegambienteParc: Retweeted Legambiente Lazio (@LegambienteLa): .@GolettadeiLaghi, Bracciano: Tribunale Acque respinge ricorso di ACEA… -

(Di lunedì 30 luglio 2018) “A conclusione dei campionamenti e delle analisi suilaziali, sono stati presentati i risultati del monitoraggio microbiologico effettuato dai tecnici delladei. 12risultanoo fortementesu 22, neidi Bolsena, Bracciano, Vico, Canterno, Albano, Paola, Fondi e Fogliano. 5critici nel Lago di Bolsena su 6, 4 neipontini di Paola, Fogliano e Fondi su 6, 3 a Bracciano su 4. Sul lago di Bracciano e sul lago di Paola a Sabaudia (LT) inoltre, i tecnici di Legambiente inisieme a quelli di Enea, hanno svolti i monitoraggi delle microplastiche in acqua, i risultati in termini di presenza e caratterizzazione dei frammenti di plastica, verranno presentati dopo le dovute analisi nel prossimo autunno“: lo spiega in una nota da Legambiente, in riferimento all’iniziativa “...