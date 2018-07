Lazio | caso Milinkovic-Savic | la Juventus sogna? L’agente spiega quanto sta accadendo

Doping - caso Schwazer : 'Sicuri che ci siano state manipoLazioni sulle urine' : Bolzano - 'I nostri periti di parte ci dicono che ci sono anomalie pesanti sulle urine di Alex Schwazer '. Lo afferma il suo legale, l'avvocato Gerhard Brandstaetter, che però non vuole commentare ...

Lotito show sul mercato della Lazio : Immobile - Milinkovic-Savic ed il caso Felipe Anderson : Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato delle mosse di mercato che il club laziale ha messo in atto in questa fase “Ci siamo prefissati un obiettivo, quello di crescere. Se riusciamo a ottenere risultati sportivi con una crescita economica facciamo contenti noi e tifosi”. Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato di alcuni suoi calciatori in chiave calciomercato. “Immobile? A me risulta che non sia ...

Caso Parma - le riveLazioni del calciatore De Col : “ecco cosa è successo con Calaiò” : De Col, calciatore dello Spezia, ha parlato di fronte alla Procura Federale del ben noto Caso degli sms del calciatore del Parma Calaiò Il Parma nella giornata di ieri ha ricevuto la notizia della sanzione inflitta dal Tribunale Federale: -5 in classifica nella prossima serie A, dunque nessuna retrocessione. Il club però non ci sta ed ha annunciato ieri un ricorso immediato contro la decisione di penalizzare la squadra nel prossimo ...

Il divieto totale di pubblicità favorisce il gioco d'azzardo illegale. Un altro caso nella reLazione del decreto Dignità : Un'altra grana all'orizzonte, oltre a quella sugli 8mila posti di lavoro l'anno che secondo l'Istat si perderebbero una volta approvato il decreto Dignità. Contenuta nella stessa relazione tecnica che ha già suscitato gli strali di Luigi Di Maio. A pagina diciotto, per la precisione. Nel paragrafo dedicato al divieto di pubblicizzazione del gioco d'azzardo. In cosa consiste è presto detto: l'oscuramento totale ...

Caso Parma - le riveLazione dell’avvocato Chiacchio : “ecco perché non si può parlare di illecito” : L’avvocato del club emiliano ha svelato che la sentenza potrebbe arrivare tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima Si è conclusa questa mattina l’udienza davanti al Tribunale della Figc per quanto riguarda il Caso Parma, a intervenire è stato il legale del club che ha esposto la propria tesi difensiva. L’avvocato Chiacchio, scelto dalla società emiliana per intraprendere questo processo, ha ...

RAGNO VIOLINO - ALLARME SEGNALazioNI A ROMA/ Ultime notizie - cosa fare in caso di morso : ALLARME RAGNO VIOLINO a ROMA: boom di ricoveri nella capitale dopo il morso dello spietato insetto. L'esperto consiglia di recarsi subito all'ospedale se si riceve una sua puntura(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 13:18:00 GMT)

FibrilLazione Atriale : cosa fare in caso incidente o in situazioni d’emergenza : I risultati di un’indagine condotta in cinque Paesi su 902 soggetti con Fibrillazione Atriale (FA) confermano l’importanza del dialogo medico-paziente nell’informare relativamente alla possibilità di inattivazione delle terapie anticoagulanti in eventuali situazioni d’emergenza. La Fibrillazione Atriale è l’aritmia cardiaca più diffusa nel mondo[1] e aumenta di cinque volte il rischio di ictus.[2] Gli anticoagulanti riducono la capacità di ...

Tour de France – Froome - il caso doping e l’obiettivo doppietta : “quante specuLazioni! Vorrei fare come Pantani” : Chris Froome sogna di eguagliare Marco Pantani: le sensazioni del britannico del Team Sky alla vigilia del Tour de France tra caso doping e motivazione Sabato avrà ufficialmente inizio il Tour de France 2018, si parte da Noirmoutier-en-l’Ile per una tappa tutta in pianura, dove i velocisti si daranno battaglia. A difendere il titolo ci sarà invece Chris Froome, appena uscito assolto dallo scandalo doping e fresco vincitore del Giro ...

Omicidio Sara Scazzi. Nuove ombre sul caso di Avetrana : la clamorosa riveLazione : Importante svolta nel caso Sarah Scazzi, dopo la testimonianza di Virginia Colletta, ex fidanzata di Ivano Russo, che è stata ascoltata nell’ambito di un procedimento che costituisce una costola del processo principale per l’Omicidio della giovane di Avetrana. ”Ivano ha mentito, quando Sarah Scazzi fu uccisa uscì di casa”. A raccontarlo agli inquirenti è stata Virginia Colletta, ex fidanzata del giovane che secondo ...

Linea dura di Appendino contro gli artisti di strada : sequestro degli strumenti in caso di vioLazione : Fuori gli artisti di strada dal centro di Torino. La giunta Appendino, con la delibera di lunedì 18 giugno - la prima di tre - apre la strada alle norme pensate per mettere ordine al fenomeno dei "buskers". Come si legge sul Corriere della Sera, l'assessore ai Giovani, Marco Giusta, ha presentato un piano di azione per andare incontro alle richieste dei residenti della centralissima via Roma.Quella dei buskers è "un'attrazione per ...

Lazio - Lotito tuona sul caso De Vrij e svela l’offerta shock rifiutata per Milinkovic-Savic : Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha tuonato in merito al Var ed alla questione De Vrij-Inter, su Milinkovic-Savic invece ha dato un po’ di numeri Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, si appresta a vivere una caldissima estate di calciomercato, ricca di colpi di scena e capovolgimenti della rosa di mister Inzaghi. In primis andrà sostituito il partente De Vrij, il quale ha firmato con l’Inter già da qualche settimana. ...