Lavorare ad agosto | croce o delizia?

(Di lunedì 30 luglio 2018) Per quasi ogni italiano, sul calendario c’è un mese che si scrive, ma si legge vacanza. Tradizionalmente è sempre stato così, ma da qualche anno la situazione sta cambiando. E così non è raro trovare alcuni lavoratori che scelgono perfino diin questo mese. Cosa è successo e quali vantaggi può determinare questa scelta? Ne abbiamo parlato con Marina Mura, docente di Psicologia sociale e ambientale all’Università di Cagliari e autrice di Che cos’è la psicologia del turismo (nella gallery, potete trovare i cinque fattori che stanno cambiando la percezione di). «Il turismo – che non significa solo vacanza – ha superato da anni il mese dicome punto di riferimento fondamentale». Ogni lavoratore continua ad avere la necessità di ritagliarsi momenti di pausa e relax. Ma questi non si concentrano più in un solo mese. «La globalizzazione ha facilitato gli ...