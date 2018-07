Laura Pausini realizza il sogno di una piccola fan prima del concerto al Circo Massimo

AMICHE IN ARENA/ Diretta e scaletta : il saluto a sorpresa di Laura Pausini (Replica) : AMICHE in ARENA torna in onda oggi, sabato 28 luglio, in prima serata su canale 5, Diretta e scaletta. Sul palco Loredana Bertè, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini e tante altre...(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 22:34:00 GMT)

Biglietti in prevendita per la nuova data di Laura Pausini a Roma il 30 ottobre : info utili e pre-sale esclusiva : Dopo il successo al Circo Massimo, aperta una nuova data di Laura Pausini a Roma per il 30 ottobre. Il concerto si terrà al Palalottomatica nell'ambito della sessione del tour che ha voluto dedicare ai palasport, con Biglietti in prevendita generale ed esclusiva presto disponibili. Come di consueto, sarà aperta la prevendita speciale per tutti gli iscritti al fan club che potranno accedervi in via esclusiva e tramite il link segreto a ...

Techetechetè/ Anticipazioni 27 luglio : '64 - '74 - '84 - '94 - da Bobby Solo a Laura Pausini - 40 anni di musica : Techetechetè, Anticipazioni 27 luglio: oltre quarant'anni di musica, dal 1964 al 1994, per ripercorrere gli artisti più amati, da Bobby Solo a Laura Pausini, passando per... (Rai 1, 20.35)(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 16:56:00 GMT)

Nel silenzio di mille parole di Enrico Nigiotti al Wind Summer Festival dopo l’opening di Laura Pausini (video) : Enrico Nigiotti al Wind Summer Festival porta Nel silenzio di mille parole, brano che ha fatto seguire a L'amore è dopo il successo riscosso nell'ultima edizione di X Factor sotto la guida di Mara Maionchi. L'artista livornese è una vecchia conoscenza di Canale5, dal momento che ha già partecipato ad Amici di Maria De Filippi nelle vesti di concorrente e nell'edizione della ballerina Elena D'Amario, che all'epoca era la sua ragazza. ...

'Il mio adorato Patrick è un angelo ora' : il commovente ricordo di Laura Pausini : Sei uno dei più grandi musicisti di tutto il mondo e ho avuto l'onore di conoscerti e di essere la tua voce per il nostro album 'Laura Xmas. Non dimenticherò mai quando mi hai detto che ero la tua ...

“Non ti dimenticherò mai”. Laura Pausini - tanta tristezza per la sua morte : È un giorno triste per Laura Pausini che, appresa la notizia della sua morte, si è precipitata sui social a scrivere un ricordo: “Ho avuto l’onore di incontrarti e di essere la tua voce per l’album ‘LauraXmas’. Non dimenticherò mai quando mi dicesti che ero la tua ‘versione femminile di Frank Sinatra’ e quando mi mandasti la foto con nostro cd in mano di cui eri così orgoglioso. Non era scontato, perché ...

Laura Pausini - caso Beyoncé : ‘Falsità che riguardano la mia dignità’ : “Sono stanca di metterci cuore, anima, sonno, passione e tempo, tanto tempo, troppo tempo e poi leggere che ciò che rimane di tutto il mio impegno è una gossippata per altro interpretata da un genio che l’ha fatta uscire all’opposto. E tutti a riscriverla!” Amareggiata, Laura Pausini si sfoga sul proprio profilo Facebook dopo il polverone sollevato da sue presunte dichiarazioni prima del debutto al Circo Massimo, dove il ...

Duro sfogo di Laura Pausini dopo le polemiche su Beyoncé e il Colosseo : “Scorretti con me e col pubblico” : Non si è fatto attendere lo sfogo di Laura Pausini dopo le polemiche su Beyoncé e il Colosseo. L'artista si è espressa sui suoi canali social, nei quali ha espresso le sue ragioni e tutto il risentimento provato dopo i fraintendimenti causati da alcune frasi pronunciate in occasione dell'anteprima del tour al Circo Massimo. Si parla ancora del suo desiderio di suonare al Colosseo e del balletto con il quale avrebbe voluto paragonarsi a ...

Laura Pausini i fan criticano il look e lei risponde così : Laura Pausini al Circo Massimo di Roma ha fatto partire il “Fatti Sentire World Wide Tour”. Uno spettacolo che ha infiammato pubblico e critica e che conferma , l’amore dei fan verso la cantante romagnola. Tanti i cambi di scena e d’abito, ma sul look c’è chi ha avuto da ridire. La Pausini nonostante il caldo afoso che ha colpito la Capitale ha indossato stivaloni altissimi e abiti con maniche lunghe, tutti ...

