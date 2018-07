Laura Corrotti Lega | torna nel Lazio il cinema d’autore

Laura Corrotti (Lega) : Truffe anziani in aumento : Laura Corrotti (Lega): Truffe anziani in aumento. Pene più severe e carcere senza sconti. “Chi si approfitta degli anziani, della loro ingenuità e della loro debolezza per truffarli, merita una condanna esemplare – afferma Laura Corrotti, consigliere regionale della Lega –. Ieri la donna 88enne sequestrata all’Aurelio da una coppia di delinquenti, fintisi operai del gas che l’hanno chiusa in camera da letto per rubare nella sua abitazione, ...