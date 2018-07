L’App Player BlueStacks permette di giocare a Fortnite su PC e di preregistrarsi in

tuttoandroid

: @SinfonyL no no, cioè, se vuoi hanno un'app per pc ma non l'ho mai provata ?? altrimenti ti iscrivi, clicchi su 'wat… - meilunye : @SinfonyL no no, cioè, se vuoi hanno un'app per pc ma non l'ho mai provata ?? altrimenti ti iscrivi, clicchi su 'wat… -

(Di lunedì 30 luglio 2018)Mobile sarà probabilmente giocabile fino al 24 settembre esclusivamente sull'imminente Samsung Galaxy Note 9, oppure su un qualsiasi PC grazie all'App3, un emulatore Android per PC e Mac sul quale lavora costantemente un team di oltre 50 ingegneri in India. Questa piattaforma offre la possibilità dii titoli Android su PC anche non particolarmente performanti e di trasmettere lo streaming di qualsiasi gioco o app direttamente su Facebook Live, Twitch, Twitter ecc. L'articolo L’Appdisu PC e diin anteprima proviene da TuttoAndroid.