L’App Player BlueStacks permette di giocare a Fortnite Mobile su PC e di preregistrarsi

L’App Player BlueStacks permette di giocare a Fortnite su PC e di preregistrarsi in anteprima : Fortnite Mobile sarà probabilmente giocabile fino al 24 settembre esclusivamente sull'imminente Samsung Galaxy Note 9, oppure su un qualsiasi PC grazie all'App Player BlueStacks 3, un emulatore Android per PC e Mac sul quale lavora costantemente un team di oltre 50 ingegneri in India. Questa piattaforma offre la possibilità di giocare i titoli Android su PC anche non particolarmente performanti e di trasmettere lo streaming di qualsiasi gioco o ...