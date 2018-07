L' anticipo del venerdì anche sulla Rai

Serie B - l'anticipo del venerdì anche in chiaro sulla Rai : Roberto Fabbricini, commissario della Figc. Getty Images E' ufficiale: la Serie B avrà una finestra televisiva in chiaro. Oltre che in streaming su Dazn - che ha acquistato per oltre 22 milioni a ...

Serie BKT - l’anticipo del venerdì sarà in chiaro sulla Rai : L'anticipo del venerdì della nuova Serie BKT sarà trasmesso in chiaro sulle reti Rai L'articolo Serie BKT, l’anticipo del venerdì sarà in chiaro sulla Rai è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie B - l'anticipo del venerdì trasmesso dalla Rai : MILANO - Oltre che in streaming su Dazn , l'anticipo del venerdì sera della Serie B andrà in onda in chiaro sulla Rai. Dopo le trattative private, l'assemblea di Lega B ha accettato l'offerta della tv ...

"Per il video al Colosseo di Beyoncè serviva congruo anticipo del canone che è di 250 mila euro" : "In considerazione della complessità del monumento e della visibilità internazionale, l'iter doveva prevedere la presentazione con congruo anticipo di un progetto dettagliato in linea con le politiche culturali del Parco".Così, in una nota, il Parco Archeologico del Colosseo riepiloga il caso di Beyoncè, la cantante statunitense che aveva chiesto l'utilizzo del Colosseo per girare un videoclip."Si precisa - si legge ...

Tour de France 2018 : la tappa Arras Citadelle-Roubaix terminerà in anticipo! Orario condizionato dalla Finale dei Mondiali di calcio : Domenica 15 luglio si correrà la nona tappa del Tour de France 2018, l’attesissima Arras-Roubaix che rivoluzionerà la classifica generale e che ci indicherà quali sono i grandi favoriti per la conquista della maglia gialla. Questa frazione prevede ben 22 chilometri sul pavé con il Finale che ricalca quello della Parigi-Roubaix: sarà Inferno del Nord anche per la corsa a tappe più prestigiosa al mondo. Vincenzo Nibali cercherà di replicare ...

Mondiali Russia 2018 – Perisic - che anticipo! Il fantastico gol dell’attaccante croato contro l’Inghilterra [VIDEO] : Ivan Perisic segna il gol dell’1-1 nella seconda semifinale dei Mondiali di Russia 2018 tra Croazia ed Inghilterra Ivan Perisic segna uno dei gol più importanti della sua carriera. Mentre si sta disputando la seconda semifinale dei Mondiali di Russia 2018 tra Croazia ed Inghilterra, sul punteggio di 1-0 per gli inglesi, l’attaccante dell’Inter segna il suo ventesimo gol in Nazionale. La squadra di Dalic si porta così sul ...

F1 - novità in vista della prossima stagione : il Mondiale potrebbe partire con una settimana d’anticipo : Il Mondiale 2019 di Formula 1 potrebbe partire con una settimana d’anticipo rispetto al passato, la gara di Melbourne dovrebbe infatti svolgersi il 17 marzo La Formula 1 dovrebbe iniziare una settimana prima nel 2019 rispetto a questa stagione, dopo che il Gran Premio d’Australia ha annunciato la sua data provvisoria lunedì. La gara di apertura al Melbourne Park si svolgerà il 17 marzo 2019, previa conferma da parte ...

Vanessa Paradis si è sposata in anticipo. A causa del figlio malato? : Vanessa Paradis si è sposata in anticipo, giurando amore eterno a Samuel Benchetrit, forse a causa della malattia del figlio. L’attrice francese e il regista avrebbero dovuto celebrare le nozze a luglio, ad Ars, sull’Isola di Ré. Invece hanno scelto di anticipare il matrimonio, pronunciando il fatidico sì in un piccolo paesino di campagna a pochi chilometri da Parigi. Alla cerimonia era presente Lily Rose, la primogenita di Vanessa ...

Fortnite : spuntano in anticipo le Sfide della Settimana 10 della Stagione 4 : Mentre Epic Games ha ufficialmente annunciato la data di inizio della Stagione 5 di Fortnite, ecco spuntare in anticipo le Sfide della Settimana 10 della Stagione 4 che sta volgendo al termine.Condivise da FortniteTracker, le nuove Sfide saranno disponibili a partire da questo giovedì, 5 luglio. Scopriamo, qui di seguito, le Sfide della Settimana 10 della quarta Stagione:In attesa delle nuove Sfide, vi ricordiamo che siete ancora in tempo per ...

Giochi del Mediterraneo - l’Italia vince il medagliere con una giornata d’anticipo : azzurri irraggiungibili : La Nazionale italiana vince con una giornata d’anticipo i Giochi del Mediterraneo, gli azzurri sono infatti irraggiungibili dalla Spagna L’Italia vince con un giorno di anticipo il medagliere dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona. La certezza aritmetica è arrivata con la vittoria dell’oro da parte del pugile Raffaele Di Serio, che ha sconfitto l’albanese Zanelli per 5-0 nella categoria -56 kg. L’Italia sale ...

Diritti TV Serie B : anticipo del venerdì in chiaro e alcune partite di domenica? Il 29 giugno l’assegnazione : Serie BKT - Nuovo logo della Serie B Sistemata la questione Serie A, ora la partita dei Diritti tv si gioca nel campionato cadetto. La Serie B, che ha cambiato nome in Serie BKT, frutto dell’accordo con il nuovo sponsor (BKT è l’azienda con sede a Mumbai, specializzata in pneumatici per veicoli agricoli, edili e industriali), va a caccia di nuovi ‘padroni televisivi’ per le prossime tre stagioni con un’importante ...

Fortnite : spuntano in anticipo le Sfide della Settimana 9 della Stagione 4 : Tempo di interessanti novità per i numerosi giocatori impegnati nel popolarissimo Fortnite, tra poco, infatti, arriveranno le Sfide della Settimana 9 della Stagione 4 che, anche stavolta, sono spuntate in rete con anticipo.Come riporta Fortnite Tracker, in un post su Twitter, scopriamo i nuovi obiettivi per accumulare PE e Stelle Battaglia extra nelle Sfide che saranno disponibili dal prossimo 28 giugno.Date uno sguardo alla nostra guida per ...

Fortnite : spuntano in anticipo le Sfide della Settimana 8 della Stagione 4 : Arrivano interessanti novità per i numerosissimi giocatori di Fortnite Battle Royale: dal prossimo 21 giugno prenderanno il via le Sfide della Settimana 8 della Stagione 4.Come segnala Fortnitetracker, anche questa volta le Sfide sono comparse in rete con anticipo e possiamo leggerle nel dettaglio qui sotto. Come potete vedere, Epic Games deve ancora definire una delle Sfide, mentre a un'altra manca la location.Read more…

Formula Uno - la gaffe della modella che sventola la bandiera a scacchi in anticipo : Il gran premio di Formula Uno del Canada ha visto la Ferrari di Sebastian Vettel grande protagonista del fine settimana di Montreal. Il tedesco, infatti, ha ottenuto la pole position e ha poi vinto la ...