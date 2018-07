Lancio di uova da un’auto in corsa contro Daisy Osakue | stella azzurra dell’atletica 

Atletica - Daisy Osakue : “Atto di codardia. Vi racconto il Lancio di uova. Agli Europei? Voglio esserci” : Daisy Osakue è stata vittima di un vergognoso atto di violenza mentre stava tornando a casa ieri sera. La 22enne, in procinto di partecipare Agli Europei 2018 di Atletica leggera (in programma dal 6 al 12 agosto a Berlino), è finita in ospedale per colpa di due uomini che le hanno lanciato addosso un uovo a Moncalieri (in provincia di Torino): l’occhio sinistro della discobola è tumefatto e ora rischia di dover rinunciare alla rassegna ...

DAISY OSAKUE - ATLETA ITALIANA AGGREDITA A MONCALIERI/ Ultime notizie - altri episodi di Lancio delle uova : DAISY OSAKUE, ATLETA ITALIANA AGGREDITA a MONCALIERI: lesione alal cornea, dovrà essere operata per rimuovere un frammento di guscio di un uovo. Ultime notizie, Mentana si indigna: “Merde!”(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 12:40:00 GMT)

Lancio di uova contro Daisy - campionessa italiana : lesioni all’occhio Le foto|Il video : Daisy Osakue colpita da un’auto in corsa. Intervento necessario per rimuovere frammenti di guscio d’uovo dall’occhio ferito

Lancio di uova da un’auto in corsa contro Daisy Osakue - stella azzurra del Lancio del disco : uova in faccia, uno dei quali l’ha colpita proprio sulla tempia vicino all’occhio sinistro, mentre tornava a casa a tarda sera. Daisy Osakue, la promessa azzurra del lancio del disco è stata aggredita ieri sera a Moncalieri, intorno a mezzanotte e mezza, vicino a corso Trieste, dove abita con la famiglia....

