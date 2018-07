L’allenamento della Juventus nel segno di Cristiano Ronaldo | l’attesa estenuante dei

Mondiali Russia 2018 – L’espressività di Pogba e gli ‘schiaffi’ di Deschamps : L’allenamento della Francia [GALLERY] : Nonostante abbia passato il girone, la Francia non abbassa la concentrazione e continua ad allenarsi: Deschamps non risparmia anche qualche ‘schiaffetto’ ai suoi Nonostante la Francia abbia passato il Girone come prima in classifica, la formazione transalpina non intende abbassare la concentrazione. In vista della sfida degli ottavi di finale che vedrà Pogba e compagni opposti all’Argentina, Deschamps tiene tutti ...