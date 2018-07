L'aggressione all'atleta italiana Daisy Osakue : Una ragazza di colore di 22 anni della nazionale italiana di atletica leggera è stata aggredita nella notte a Moncalieri, alle porte di Torino, da un gruppo di persone che dai finestrini di un’automobile le hanno lanciato contro delle uova, colpendola al volto. La ragazza si chiama Daisy Osakue ed è primatista italiana under 23 di lancio del disco. Ha riportato una lesione della cornea e nelle prossime ore si ...

aggressione alla Pania - misure antimafia contro gli aggressori : La Divisione Polizia Anticrimine ha emesso, su disposizione del Questore Maurizio Piccolotti, la misura di prevenzione del divieto di ritorno nella città di Siena per tre anni nei confronti degli ...

Dalle Maldive all’aggressione in spiaggia - Jessica Melena racconta gli alti e bassi delle vacanze insieme ad Immobile : Jessica Melena parla del rapporto con Ciro Immobile (ora in ritiro con la Lazio) e delle sue vacanze estive non ancora finite “Sono rimasta al mare dai miei, a Francavilla a Mare, con Michela e Giorgia, le nostre bambine. E già ci manca. Il ritiro estivo è lungo, pesa un po’ separarsi nel pieno delle vacanze. Ma è così”. Jessica Melena racconta alla Gazzetta dello Sport le sue vacanze estive. trascorse anche al fianco del ...

Nave Diciotti - fermati i 2 migranti. Pm : “Sono responsabili dell’aggressione alla Vos Thalassa. E sono gli scafisti” : sono stati fermati due dei 67 migranti sbarcati due giorni fa dalla Nave Diciotti. Le indagini coordinate dalla procura di Trapani hanno accertato il ruolo di Bichara Tijani Ibrahim Mirghani e Ibrahim Amid, finora indagati a piede libero per violenza privata, nell’aggressione subita dall’equipaggio della Nave Vos Thalassa che li aveva soccorsi. E i magistrati hanno deciso di modificare le accuse contestando i reati di resistenza, violenza e ...

Nave Diciotti - fermati i due migranti : “Sono responsabili dell’aggressione all’equipaggio della Vos Thalassa” : Sono stati fermati due dei 67 migranti sbarcati due giorni fa dalla Nave Diciotti. Le indagini coordinate dalla procura di Trapani hanno accertato il ruolo di Bichara Tijani Ibrahim Mirghani e Ibrahim Amid, finora indagati a piede libero per violenza privata, nell’aggressione subita dall’equipaggio della Nave Vos Thalassa che li aveva soccorsi. E i magistrati hanno deciso di modificare le accuse contestando i reati di resistenza, violenza e ...

Salvini all’Old Fashion - riaperto (dal Tar) dopo l'aggressione a Bettarini : Il ministro dell’Interno fotografato con il gestore della discoteca che il questore di Milano aveva chiuso per 30 giorni. Il figlio di Simona Ventura e di Stefano Bettarini «poteva morire», secondo il gip che ha convalidato il fermo di quattro giovani

Napoli - all'Ospedale del Mare tentata aggressione al Ministro Giulia Grillo : &qout;La situazione è gravissima -tuona il Ministro Grillo durante un'intervista- Chiudere un reparto per partecipare ad una festa è grave. Non accetterà scaricabarili &qout;. Tre inchieste per ...

Johnny Depp denunciato per aggressione sul set : «Puzzava di alcol e mi ha colpito alle costole» : Negli ultimi anni, il nome di Johnny Depp, uno degli attori più amati e di successo di Hollywood, è stato associato più a guai giudiziari che alle interpretazioni in scena. Da...