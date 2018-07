L' aggressione a Daisy Osakue spacca la Lega

L'aggressione a Daisy Osakue e i giochi sull'Ilva. Di cosa parlare a cena : Il sospetto ladruncolo inseguito e ucciso (ben lontano dal luogo del presunto tentativo di furto), l'atleta Daisy Osakue colpita con un uovo a un occhio, con danni alla cornea e appuntamenti sportivi (con la maglia della nazionale e l'inno di Mameli) saltati, i tanti casi recenti di aggressioni ai d

Atletica - Alfio Giomi : “Daisy Osakue sarà agli Europei. aggressione folle e imbecille - azzurra esempio per i giovani” : Alfio Giomi ha accolto con dispiacere la notizia dell’Aggressione subita da Daisy Osakue, colpita da un uovo nella serata di ieri. Un atto becero da parte di due uomini che, su un’automobile, hanno affiancato l’atleta e le hanno lanciato l’alimento in faccia. L’occhio sinistro della 22enne di origini nigeriane è risultato tumefatto e la piemontese ha temuto di dover rinunciare agli imminenti Europei anche se è già ...

aggressione Daisy Osakue – Parla il presidente Giomi : “gesto imbecille e vigliacco” : Il duro sfogo di Alfio Giomi, presidente FIDAL, dopo l’Aggressione all’atleta Daisy Osakue In riferimento a quanto accaduto la scorsa notte all’azzurra Daisy Osakue a Moncalieri (TO), ascoltato il racconto dell’atleta, e preso atto con ovvio sollievo delle sue buone condizioni generali di salute, il presidente FIDAL Alfio Giomi dichiara quanto segue: “Daisy è stata vittima di una Aggressione che intendo definire nell’unico ...

Giomi : ''Daisy vittima di un'aggressione vigliacca'' : Il commento del presidente FIDAL sul grave episodio subito dalla discobola azzurra a Moncalieri. La solidarietà da parte di tutto il mondo dell'atletica italiana. In riferimento a quanto accaduto la scorsa notte all'azzurra Daisy Osakue a Moncalieri , TO, , ascoltato il racconto dell'atleta, e preso atto con ovvio sollievo delle ...

aggressione Osakue - atto di razzismo inconcepibile : gli italiani si scusano con Daisy : Daisy Osakue è stata la sfortunata protagonista di un’Aggressione razzista in quel di Torino, l’italiana ha postato le sue foto ricevendo scuse e solidarietà “Ecco come mi hanno ridotto i miei aggressori. Nonostante questo penso che l’Italia sia un paese bellissimo ma sta prendendo piede una brutta “malattia” ovvero il razzismo. Grazie a tutti i messaggi di supporto e di amore che sto ricevendo in queste ...

aggressione Daisy Osakue - Renzi : “È emergenza culturale”. Martina : “Chi nega razzismo è complice” : L'Aggressione ai danni dell'atleta italiana, di colore, Daisy Osakue, viene vista dal Pd come la dimostrazione della "spirale di razzismo che sta crescendo nel Paese". Per Maurizio Martina chi la "nega, se ne rende complice". Matteo Renzi parla di una "emergenza educativa e culturale", mentre il MoVimento 5 Stelle condanna l'episodio, definito "indegno": "L'Italia rifiuta e punisce questi gesti inqualificabili".Continua a leggere

Le prime parole di Daisy Osakue dopo l'aggressione : È razzismo - quei codardi credevano fossi una prostituta : "A me non piace usare la carta del razzismo, ma credo che questa volta è così. Semplicemente perché quella zona tutti la conoscono perché ci sono prostitute di colore. Peccato che io non sono una prostituta. Perché se fosse stata una prostituta non avrebbe neppure denunciato. Invece io voglio che tutti sappiano e che questi ragazzi vengano presi". Lo afferma Daisy Osakue, l'atleta ferita a Moncalieri da un'aggressione a sfondo razzista, ...

