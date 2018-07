L' Agenzia italiana del Farmaco spiega come utilizzare i medicinali in estate

L’Agenzia Spaziale Italiana annuncia “un’importante scoperta scientifica” su Marte : Il 25 luglio alle ore 16 si terrà presso l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) “la conferenza stampa di presentazione di un’importante scoperta scientifica inerente Marte, effettuata da un team tutto italiano guidato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica, che sarà pubblicata sull’imminente numero della rivista scientifica Science. La scoperta – spiega l’ASI in una nota – è stata possibile grazie ...

Salone di Farnborough : delegazione parlamentare allo stand dell’Agenzia Spaziale Italiana : Ieri visita allo stand dell’Agenzia Spaziale Italiana di una rappresentanza delle Commissioni IV e X della Camera, Difesa e Attività produttive. La rappresentanza era composta da Gianluca Rizzo Gianluca, Presidente della IV commissione, Emanuela Corda e Matteo Perego di Cremnago, Barbara Saltamartini Presidente della X, Alex Bazzaro e Gianluca Benamati. Il Presidente dell’Asi Roberto Battiston ha ricevuto la delegazione, accompagnata dal ...

Vi racconto i primi 30 anni dell'Agenzia spaziale italiana : La Brexit ci fa capire come sia importante rafforzare la competitività dell'Italia nello spazio europeo e l'incidenza diplomatico-politica del Paese in questo momento in cui l'abbandono da parte ...

Volo suborbitale dal futuro spazio-porto di Grottaglie : accordo Agenzia Spaziale Italiana-Virgin Galactic - : Considerando la precedente intenzione dell’ASI di lanciare esperimenti e strumenti di ricerca ed uno specialista di missione italiano a bordo dello SpaceShipTwo da Spaceport America, oggi a Bari il Presidente dell’ASI Roberto Battiston ed il CEO di Virgin Galactic George Whitesides hanno siglato un accordo che permetterà di applicare le conoscenze acquisite durante quel Volo alle future opportunità di Volo suborbitale in Italia. Le parti ...

L’Agenzia Spaziale Italiana festeggia 30 anni : la nuova frontiera del domani è lo spazio profondo : Sono passati 30 anni da quel 30 maggio del 1988 quando, attraverso un decreto legislativo. il Governo trasformava quello che era il Piano Spaziale Nazionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche in Agenzia Spaziale Italiana, ASI, che aveva il compito di accentrare tutte le attività italiane che riguardavano l’accesso allo spazio. Da quell’anno zero ad oggi, tanti i successi raggiunti anche attraverso prestigiose collaborazioni con ...

Agenzia spaziale italiana - 30 anni di primati : alla pari nel club delle grandi potenze : Trent'anni da celebrare ricordando che, di primato in primato, grazie all' Agenzia spaziale italiana il nostro paese tratta alla pari con Usa, Russia, Germania, Giappone e Cina quando si parla di ...

L'Agenzia spaziale italiana ha festeggiato i suoi 30 anni di vita : ... a Roma, nel novembre 2018 della prima mostra-mercato di Space economy italiana."Oggi - ha spiegato - lo Spazio ha aggiunto alla dimensione della Scienza, della ricerca e a quella romantica dell'...

L’Agenzia Spaziale Italiana festeggia 30 anni e guarda al futuro : ecco le prossime sfide - da Marte a Mercurio : L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), fondata il 30 maggio 1988, ha celebrato oggi il suo 30° anniversario con un evento l’Auditorium nella sede di Roma di Via del Politecnico, con la presenza delle più importanti figure dell’industria e della ricerca Italiana. L’ASI è un ente pubblico nazionale vigilato dal Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca, che opera in collaborazione con diversi altri dicasteri. Si è ...

L'Agenzia spaziale italiana festeggia i 30 anni : Roma, 4 lug. , askanews, La data di compleanno è già passata, il 30 maggio, ma la festa è oggi. L'Agenzia spaziale italiana , ASI, , fondata nel 1988, ha celebrato il suo trentesimo anniversario con ...

Spazio : l’Agenzia Spaziale Italiana celebra oggi 30 anni di conquiste - tra scienza e Space Economy : L’Agenzia Spaziale Italiana festeggia oggi i suoi 30 anni tra importanti conquiste scientifiche e tecnologiche: nell’auditorium dell’Asi, nel quartier generale dell’Agenzia di Tor Vergata, stamattina il presidente Roberto Battiston e il Dg Anna Sirica ripercorreranno i tanti successi in orbita del nostro Paese. Era il 30 maggio del 1988 quando con la legge n. 186 veniva istituito formalmente l’ente governativo ...

Agenzia spaziale italiana - mille delibere per il CdA : Roma, 12 giu. , askanews, L'ultimo Consiglio di Amministrazione celebrato dall'Agenzia spaziale italiana ha approvato la millesima delibera da quando si è insediato il 4 agosto del 2014. In meno di ...

L’Agenzia Spaziale Italiana compie 30 anni : il 4 luglio una grande cerimonia : L’Asi, L’Agenzia Spaziale Italiana ha compiuto 30 anni il 30 maggio: in quella data, nel 1988, con la legge n. 186 venne formalmente creato l’ente governativo nazionale, dipendente dal Ministero dell’Istruzione, con lo scopo di amplificare gli interessi e le competenze italiane in campo aeroSpaziale, raccogliendo l’eredità e l’esperienza dei primi passi fatti nel settore da personaggi illustri come, tra gli altri, Luigi Broglio (considerato il ...

L’Agenzia Spaziale Italiana dà il via alla stabilizzazione : l’ASI abbatte ulteriormente il precariato : Con la trasformazione a tempo indeterminato del contratto di 13 dipendenti delL’Agenzia Spaziale Italiana ancora “precari” (situazioni che in alcuni casi perduravano da venti anni), L’Agenzia Spaziale Italiana ha attuato la recente riforma Madia per la stabilizzazione del precariato nella pubblica amministrazione e in particolare nel mondo della ricerca. Le stabilizzazioni compiute ieri e che avranno fattualità contrattuale a partire dal 1 ...