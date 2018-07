L' addestratore di Kaos | cane eroe di Amatrice | Sarà difficile dire a mia figlia che

huffingtonpost

: Il dolore dell’addestratore: «Kaos aveva il dono di salvare le vite» - Corriere : Il dolore dell’addestratore: «Kaos aveva il dono di salvare le vite» - HuffPostItalia : L'addestratore di Kaos, cane eroe di Amatrice ucciso: 'Continua a correre, amico mio, ucciso da un uomo meschino' - gioalbarosa : CHI NON AMA gli animali, non ama neanche gli uomini, come vorrebbe far credere. KAOS VIVE e corre libero nelle prat… -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Era nato a Roma 3 anni e mezzo fa, ildel terremoto. Ma a 45 giorni la madre aveva smesso di allattarlo. Troppo presto per lo svezzamento. Temevano che non sopravvivesse. E invece "è andata bene - racconta Fabiano Ettorre, il proprietario edi- piano piano, è diventato sempre più grande e meno fragile. È diventato uncon una forza paurosa e una grande voglia di vivere. Era amico di tutti". Fabiano non riesce a capire come sia possibile chesia stato avvelenato e ucciso. Al Giorno dice:"Me l'hanno avvelenato, aveva la bava alla bocca. È come se mi avessero strappato il cuore ... Mi auguro di non venire mai a sapere chi è stato".Sul Corriere il racconto:"Da miapiccola si faceva cavalcare come un pony. Saràdirle che se ne è andato. Nessuno riesce a crederci. È ...