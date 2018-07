La voce della Politica Progetto Interreg Locarbo | martedì 31 7 a Potenza VI Living Lab

La voce della Politica Braia : conservazione biodiversità vegetale - avviati 2 progetti Misura 10.2 : "Preservando la biodiversità locale si preserva l'identità stessa di una comunità. Connettere in un processo continuo, sin dal principio, tutto il frutto del lavoro che questi progetti realizzeranno ...

La voce della Politica Vice presidente Parco Pollino Fiore su valorizzazione monte Alpi : Il monte Alpi va valorizzato. Lo ho affermato il Vice presidente del Parco nazionale Pollino Franco Fiore che in occasione della visita a monte della Festa organizzata da X Alpi lo ha visitato. Fiore ...

La voce della Politica Centro oli Viggiano - tavolo della trasparenza in regione : E' tornato a riunirsi questa mattina in regione il tavolo della trasparenza sul Centro Oli di Viggiano . Il tavolo presieduto dagli assessori alle Politiche di Sviluppo e all'Ambiente e Territorio, ...

La voce della Politica Basilicata. Inclusione sociale - accordi di programma per 118 nuovi interventi : Sottoscritti questa mattina, nella Sala Inguscio della Regione Basilicata, gli accordi di programma per l'attuazione delle operazioni in materia di promozione della Inclusione sociale e potenziamento ...