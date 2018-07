La voce della Politica Braia | conservazione biodiversità vegetale | avviati 2 progetti

La voce della Politica Vice presidente Parco Pollino Fiore su valorizzazione monte Alpi : Il monte Alpi va valorizzato. Lo ho affermato il Vice presidente del Parco nazionale Pollino Franco Fiore che in occasione della visita a monte della Festa organizzata da X Alpi lo ha visitato. Fiore ...

La voce della Politica Centro oli Viggiano - tavolo della trasparenza in regione : E' tornato a riunirsi questa mattina in regione il tavolo della trasparenza sul Centro Oli di Viggiano . Il tavolo presieduto dagli assessori alle Politiche di Sviluppo e all'Ambiente e Territorio, ...

La voce della Politica Basilicata. Inclusione sociale - accordi di programma per 118 nuovi interventi : Sottoscritti questa mattina, nella Sala Inguscio della Regione Basilicata, gli accordi di programma per l'attuazione delle operazioni in materia di promozione della Inclusione sociale e potenziamento ...