La versione ‘papà’ di LeBron James è commovente | “voglio dare ai miei figli ciò che io

sportfair

: Forbidden Sky. Terzo titolo cooperativo della serie Forbidden di Matt Leacock il papà di Pandemia, in uscita quest'… - Cornerhouseroma : Forbidden Sky. Terzo titolo cooperativo della serie Forbidden di Matt Leacock il papà di Pandemia, in uscita quest'… - ANNAQuercia : Alvaro Morata e Alice Campello in versione mamma e papà: sono nati i gemelli Alessandro e Leonardo. E la coppia riv… - giovann_rizzo : RT @thexeon: Alvaro Morata e Alice Campello in versione mamma e papà: sono nati i gemelli Alessandro e Leonardo. E la coppia rivela i probl… -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Dichiarazioni commoventi quelle rilasciate danei confronti dei suoi: il numero 23 dei Lakers, cresciuto senza un padre, ha spiegato di non voler far provare le stesse sensazioni ai suoi ragazzi Siamo abituati a vederlo spadroneggiare sui parquet dell’intera NBA, un leader dentro e fuori dal campo, una figura da rispettare per gli avversari, un idolo dei tifosi, ma la‘papà’ diappare raramente di fronte alle telecamere. Di recente,è stato pizzicato mentre faceva da spettatore alle partite dei propri, incoraggiandoli e dandogli consigli. Intervistato in merito a questo aspetto, il neo numero 23 dei Lakers ha spiegato di volerai suoitutto ciò che lui, cresciuto senza un padre, non ha mai avuto: “guarragazzi giocare a pallacanestro è bellissimo, lo scorso anno per la prima volta ho ...