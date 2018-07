La storia di Ermes Mattielli e la casa data ai rom dopo la legittima difesa | solo una

optimaitalia

: La storia di #ErmesMattielli e la casa data ai rom dopo la legittima difesa: solo una bufala? - GioPao9 : La storia di #ErmesMattielli e la casa data ai rom dopo la legittima difesa: solo una bufala? - OptiMagazine : La storia di #ErmesMattielli e la casa data ai rom dopo la legittima difesa: solo una bufala?… -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Si parla da anni in Rete delladi, un anziano che anni fa sparò ad un paio di rom che stavano cercando di rubare del rame nella sua proprietà e cheil processo, stando alla sentenza, si è ritrovato costretto a pagare 135mila euro ai due criminali. Ben presto è entrata nel discorso ladell'uomo. Il motivo? Pochi mesila disputa legale, il diretto interessato è deceduto e la mancanza di eredi ha creato un grosso dilemma su chi dovesse diventare il proprietario dell'immobile. A quanto pare ridotto davvero male.La questione è semplice. Il meme che gira su Facebook ci parla delladifinita nelle mani dei rom, sollevando l'ennesima polemica tra coloro che sostengono lae chi invece vuole scongiurare il pericolo far west. Gli autori dell'immagine, in sostanza, sostengono che la sua eredità andrà ai due ladri che ...