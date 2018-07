La stanza dei bambini? Meglio pulirla con questi prodotti naturali

dilei

: Quando ci sono dei fiori in una stanza, tutto sorride di più! - ElenarussoTW : Quando ci sono dei fiori in una stanza, tutto sorride di più! - NamidaNoAki : RT @10vexing: vorrei provare a dormire ma la colonia di cinesi sta nel prato sotto la mia stanza a fare dei lavoretti con sheep sparata a M… - 10vexing : vorrei provare a dormire ma la colonia di cinesi sta nel prato sotto la mia stanza a fare dei lavoretti con sheep s… -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Che sia la loro cameretta oppure ladei giochi, l’ambiente in cui itrascorrono la maggior parte del loro tempo merita una cura particolare: i piccoli toccano, esplorano, maneggiano, mettono in bocca gli oggetti, ed ecco che meno si utilizzanochimiciè. Ma come si puliscono, dunque, le superfici su i nostri figli giocano? Per spolverare, e per eliminare così una possibile fonte di allergia per i(e non solo),evitare di utilizzare iantipolvere in commercio, che nulla possono contro la sua formazione. L’unica soluzione è utilizzare un panno di microfibra, oppure una soluzione di acqua calda e succo di limone. Per i pavimenti, invece, via libera ai “rimedi della nonna”: basta mescolare un cucchiaio di bicarbonato e un cucchiaio d’aceto con un litro d’acqua calda, aggiungendo magari qualche goccia ...