La serie B avrà una partita in chiaro sulla Rai

Mr. Robot : la serie tv avrà un prequel a fumetti : Non c'è da stupirsi se Mr. Robot , una tra le serie maggiormente acclamate dalla critica e dal pubblico, vincitrice nel 2016 del Golden Globe , avrà una versione cartacea. Sarà un prequel e, come tale,...

Il trono di spade 8 avrà più morti di tutte le precedenti stagioni della serie - parola di Sophie Turner : Non dovrebbe essere una sorpresa il fatto che ne Il trono di spade 8 qualcuno morirà, ma gli ultimi sei episodi della serie sembrano destinati a racchiudere una vera e propria ecatombe per quel che riguarda Westeros, o almeno questo è quello che ha promesso Sophie Turner durante la sua ultima intervista. L'attrice, che interpreta da ormai sette stagioni Sansa Stark, ha anticipato che nell'ultima stagione della serie ci saranno "più morti di ...

Anche la Roma avrà una squadra nella serie A femminile : La dirigenza dell’AS Roma ha annunciato venerdì sera che a partire dalla prossima stagione avrà una squadra femminile iscritta al campionato di Serie A. L’allenatrice sarà Elisabetta Bavagnoli, ex vice della nazionale canadese, e le gare casalinghe verrano disputate allo The post Anche la Roma avrà una squadra nella Serie A femminile appeared first on Il Post.