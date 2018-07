La scienza del ghiaccio nei cocktail

Le notizie di scienza della settimana : Scoperta acqua su Marte, eventi climatici estremi, dichiarata la fine dell’ebola in Rdc: l’attualità scientifica. Leggi

scienza - Fedriga : “E’ un valore aggiunto della nostra regione” : “La Scienza è il valore aggiunto della nostra area. Esof è venuta a Trieste proprio per questo, per le grandi realtà scientifiche che ci sono”. Lo ha detto il governatore del Fvg, Massimiliano Fedriga, aprendo la prima giornata di Trieste Mini Maker Faire, ospitata al Campus dell’Ictp. Fedriga è arrivato all’Istituto insieme con uno dei suoi bambini con il quale ha fatto un giro tra gli stand allestiti, fermandosi in ...

Convenzione tra ENPAB e Master in scienza dell'Alimentazione e Dietetica Applicata : Ratificata la Convenzione tra l'Ente Nazionale per la Previdenza e l'Assistenza a favore dei Biologi e il Master universitario on-line di primo livello in "Scienza dell'Alimentazione e Dietetica Applicata" realizzato dall'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza in collaborazione con CLIOedu. Un programma didattico davvero interessante e proposto ...

Piero Angela : "Quando non c'erano i vaccini - c'erano i morti. Non fidarsi della scienza non è intelligente" : "L'autocertificazione? Un po' come per le tasse. Se bastasse l'autocertificazione...". Nella puntata del 25 luglio del suo Superquark, Piero Angela ha dato spazio ai vaccini, un tema caldo che lui ha affrontato "dall'unico punto di vista possibile": quello scientifico. I dati, gli studi sconfessano la paura di molti verso questo tipo di prevenzione. Ne parla in un'intervista rilasciata al Corriere della sera:"I vaccini hanno salvato e salvano ...

scienza - nella città messicana del diabete le bibite fanno strage : A San Cristóbal de las Casas l'acqua non è bevibile e le bevande gassate hanno conseguenze devastanti sulla salute degli abitanti

Vita sulla Luna? Le ultime ipotesi della scienza : ...tempo era caratterizzato da corsi d'acqua probabilmente abitati da colonie di cianobatteri.' Schulze-Makuch e Crawford concludono il loro articolo esortando le principali agenzie spaziali del mondo ...

Master in Comunicazione della scienza e dell'innovazione sostenibile dell'Università di Milano-Bicocca - aperte le iscrizioni per l'anno 2018/2019 : Sono aperte le iscrizioni per l'edizione 2018/2019 del Master di I livello in Comunicazione della scienza e dell'innovazione sostenibile offerto dall'Università di Milano-Bicocca. Il Master fornisce ai partecipanti le competenze per divulgare efficacemente contenuti scientifici e favorire la ...

Un'incredibile animazione dimostra il funzionamento del DNA umano - scienza - : Martedì 24 Luglio 2018, In questo preciso istante all'interno del nostro corpo, letterali miliardi di minuscole macchine stanno compiendo il loro lavoro quotidiano, assolvendo alla miriade di compiti ...

Al Museo della scienza di Milano la mostra Leonardo Parade - : 'Nessuno come Leonardo mette insieme Scienza e arte ha detto però inoltre mette insieme la curiosità e la creatività. Perché le scienze e le arti sono espressione della nostra creatività, non sono ...

Sentire L'odore Del Caffè Ti Rende Più Bravo In Matematica : Lo Dice La scienza! : ... Pixabay.com Lo studio è stato svolto dallo Stevens Institute of Technology del New Jersey sotto la guida della professoressa Adriana Madzharov coinvolgendo cento studenti universitari di Economia, ...

Sismologia : Giuliano F. Panza professore onorario della BUCEA di Pechino - tutti i dettagli su una nomina molto prestigiosa per la scienza italiana : Giuliano F. Panza è un docente di Sismologia all’Università di Trieste, membro dell’Accademia Nazionale Lincei, dell’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, dell’Accademia Europea, della Academy of Sciences for the Developing World e della Russian Academy of Sciences. È un autorevole esperto internazionale di Sismologia e ingegneria sismica e ha conseguito importanti risultati accademici pionieristici in molte direzioni in questo ...

Cyberpunk 2020 ha trent’anni - ma tutti ne parlano. La grandezza del D&D della fantascienza : L’attesissimo Cyberpunk 2077 in sviluppo presso i polacchi di CD Projekt RED, già autori della fortunata serie di videogiochi The Witcher, è stato il protagonista indiscusso dell’E3 2018, la massima fiera mondiale dei videogiochi. Ma tutto comincia 30 anni fa, per opera di Mike Pondsmith, creatore del gioco di ruolo Cyberpunk 2020. Un gioco che ha conquistato una generazione, pronta a staccarsi dai loro personaggi guerrieri e ...

Milano - la grande parata di Leonardo da Vinci : al Museo della scienza "sfilano" 52 progetti e modelli : Una barca in legno, un galleggiante, guanti palmati e alambicchi di rame, una gru girevole, uno scafandro per palombaro e la macchina volante con motore a balestra. Sono solo alcuni dei 52 straordinari modelli storici leonardeschi che insieme alla collezione di affreschi della...

Modellini - progetti e arte Il Museo della scienza rende omaggio al Genio : ... quella donna intuitiva che fu Fernanda Wittgens, prima direttrice di un grande Museo italiano, siglò nel '53 con il nascente Museo della scienza un accordo che concedeva in deposito un bel nucleo di ...