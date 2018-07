Rosy Abate 2/ Foto - al via le riprese : Giulia Michelini torna a vestire i panni della regina di Palermo : In tanti l'attendevano, ed ecco che la conferma è arrivata. Oggi sono iniziate le riprese di Rosy Abate 2, lo spin off di "Squadra Antimafia" con la bravissima Giulia Michelini(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 13:01:00 GMT)

La regina del noir : "Chi trova un ladro in casa ha diritto di sparare" : Fa discutere l'intervista rilasciata da Franca Leosini al quotidiano "Libero". E sulla discrezionalità dei giudici un altro affondo: "Non capisco la differenza delle sentenze su casi molto simili"

FIORELLA MANNOIA/ Complimenti a Loredana Bertè : "È la regina della musica" (Amiche in Arena) : Il concerto Amiche in Arena è nato da un’idea di Loredana Bertè e di FIORELLA MANNOIA, Direttore Artistico dell’evento. Appuntamento questa sera su Canale 5.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 21:26:00 GMT)

Il ritorno di Simone Biles - la regina della ginnastica è di nuovo in pedana : «Sono meglio adesso di due anni fa a Rio». È il biglietto da visita di Simone Biles e racconta, in una manciata di parole, questa campionessa di poco più di un metro e quaranta di altezza che non fa una gara da due anni, ma sa in partenza di essere la migliore. Sempre detto con le sue parole a quell’Olimpiade che l’ha fatta conoscere al mondo: «Non la nuova Micheal Phepls o Usain Bolt, ma la prima Simone Biles». Dopo i giochi olimpici del 2016 ...

I messaggi in codice della regina Elisabetta : “Con la sua borsa comunica con lo staff” : Alla regina Elisabetta II non servono molte parole per comunicare con il suo staff. Alla longeva sovrana inglese bastano pochi gesti e qualche accessorio per mandare messaggi in codice chiari, precisi e diretti a chi...

Da Domenica Live a Sanremo - la 'regina del trash' colpisce ancora : Claudio Baglioni ha concesso il bis al Festival di Sanremo, ma la suo fianco non ci saranno Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. E chi dunque? Le indiscrezioni parlano di un arrivo bomba: Barbara ...

Ilary Blasi regina della spiaggia a Sabaudia (FOTO) : Bikini esplosivo per la moglie di Totti, che si dedica al padel Di sera conduce in tv su Mediaset, al mattino fa shopping low cost al mercato, nel tempo libero fugge a Sabaudia. Ovunque, però Ilary Blasi è una regina indiscussa. Il settimanale Spy l’ha paparazzata sul litorale romano impegnata in una sessione di tintarella con un bikini da togliere il fiato. Mamma di tre figli (Cristian, 12 anni, Chanel, 11 e Isabel, 2), conduttrice ...

Lamborghini Aventador SVJ : è lei la nuova regina del Ring : 3 Che ormai il NürburgRing sia diventato territorio di record, e di test pre-produzione, per le case automobiliste è risaputo. A partire dal 2015 infatti sono stati fatti registrare svariati tempi in categorie diversissime tra loro. Un esempio di questa diversita' lo si può cogliere dal tempo fatto registrare dalla Skoda Kodiaq RS per le SUV a 7 posti da un lato, mentre all'estremo opposto troviamo il tempo della Porsche 911 GT2RS ...

Lamborghini Aventador SVJ - La SVJ è la nuova regina del Ring : Sono bastati 6 minuti, 44 secondi e 97 centesimi alla Lamborghini Aventador SVJ per conquistare il nuovo record assoluto del NürburgRing tra le vetture di serie. Ancor prima di debuttare sul mercato la sportiva di Sant'Agata ha così iniziato a far parlare di sé battendo il primato conquistato lo scorso settembre dalla Porsche 911 GT2 RS. Due secondi in meno della Porsche. Aspirato contro turbo, V12 contro flat six, Sant'Agata Bolognese ...

Case vacanza : è la Sicilia la regina del risparmio per il mese di agosto : Nonostante agosto sia da sempre percepito come il mese in cui partire costa di più, per prenotare le proprie vacanze nel periodo più caldo dell'anno non si deve per forza spendere una fortuna, almeno ...

Uk - turista in posa per una foto travolta da una guardia della regina - : accaduto davanti al Castello di Windsor la scorsa domenica, dopo che la donna aveva interrotto la linea di marcia del militare. La scena è stata ripresa in un video

“Ecco la nuova casa di Harry e Meghan Markle”. Regalo della regina : E Harry e Meghan hanno una nuova casa. Per i weekend fuori porta, ma che casa! Regalo di nozze della regina Elisabetta. È tradizione, ormai. All’altro nipote, William, per il matrimonio con Kate Middleton la sovrana aveva donato Anmer Hall, a Sandringham, a Harry e la sua Meghan, invece, l’Adelaide Cottage. Ai tempi del royal wedding, quando era uscita la notizia del ‘dono di nonna’ ai neo sposini, era saltata ...

Nuova Porsche Macan : tutti i segreti della regina dei SUV sportivi [FOTO] : Connettività impeccabile, nuovi elementi stilistici e dotazioni ancora più ricche per questo modello di grande successo Porsche ha presentato la Nuova Macan a Shanghai. Il SUV compatto è stato un grandissimo successo fin dal lancio, avvenuto nel 2014, e ora migliora significativamente per design, comfort, connettività e caratteristiche dinamiche. La Nuova Macan conserva il DNA stilistico Porsche con la fascia tridimensionale delle luci ...

“Non riesce a smettere”. Meghan e Harry - roba grossa. Ennesimo affronto alla regina. Il neo-sposo ha un “vizio” che nessun membro della famiglia reale ha mai avuto : Da quando Meghan Markle è entrata a far parte della famiglia reale, è stata tutta una rivoluzione. L’amore che lega lei e Harry è profondo e il principe, per la sua bella – ex attrice di Suits – è disposto anche ad andare contro i severi dettami di nonna Elisabetta. Che hanno combinato stavolta i neo-sposini? Beh, Harry, dal giorno del matrimonio (il 19 maggio 2018), non si mai tolto la fede dal dito. E che c’è di anomalo? Il fatto che nessuno ...