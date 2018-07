La prima di Berrettini nella otto giorni show del tennis italiano

prima gioia per Berrettini : le foto più belle della vittoria nella finale dell’ATP di Gstaad [GALLERY] : Matteo Berrettini ha vinto il suo primo trofeo in carriera superando Bautista Agut nell’ultimo atto di Gstaad: le foto più belle della finale Squillo azzurro nella giornata di Gstaad. Sulla terra rossa svizzera Matteo Berrettini ha vinto la sua Prima finale in carriera nel circuito maggiore, battendo lo spagnolo Roberto Bautista Agut in due set. nella nostra gallery le foto più belle della finale dell’ATP di Gstaad fra ...

Tennis - Atp Gstaad 2018 : la prima volta di Matteo Berrettini! Che vittoria in finale su Bautista Agut! : Continua il momento d’oro del Tennis italiano al maschile: dopo la doppia vittoria della scorsa settimana di Fabio Fognini e Marco Cecchinato, oggi è la volta di Matteo Berrettini, che per la prima volta in carriera vince un torneo ATP. Suo il trionfo sulla terra battuta di Gstaad, in Svizzera: sconfitto in due set l’iberico Roberto Bautista Agut, numero due del seeding, con lo score di 7-6 (9) 6-4 al termine di una sfida ...

Tennis - ATP Gstaad 2018 : Matteo Berrettini non si ferma più! prima finale della carriera : Continua il momento magico del Tennis italiano maschile. Dopo le vittorie nella scorsa settimana di Fabio Fognini e Marco Cecchinato, domani ci proverà Matteo Berrettini nel torneo ATP di Gstaad. Si tratta della Prima finale della carriera per il Tennista romano, che ha sconfitto in semifinale l’estone Jurgen Zopp, numero 107 del mondo, in due set co il punteggio di 6-4 7-6 dopo un’ora e venti minuti di gioco. Un’altra ...

Tennis - ATP Gstaad 2018 : Matteo Berrettini vola! Dominato Feliciano Lopez : prima semifinale in carriera : Prosegue il periodo d’oro del Tennis italiano. Dopo le vittorie di Fabio Fognini e Marco Cecchinato la scorsa settimana, stavolta è il turno di Matteo Berrettini, che a Gstaad ha centrato la prima semifinale della carriera in un torneo ATP. Il Tennista romano si è sbarazzato dello spagnolo Feliciano Lopez, battuto con un netto 6-4 6-3 in appena un’ora di gioco. Sessantaquattro minuti di grande Tennis per Berrettini, che a dispetto ...

ATP Gstaad 2018 : Matteo Berrettini si qualifica per la prima volta ai quarti di finale : prima volta nei quarti di finale a livello ATP per Matteo Berrettini. Il tennista romano è tra i migliori otto nel torneo di Gstaad dopo aver sconfitto con un doppio 6-3 il russo Andrey Rublev, numero 46 del mondo, dopo poco più di un’ora di gioco. Davvero una bellissima prestazione quella del 22enne azzurro, che continua la sua crescita in quella che è davvero la stagione della definitiva maturazione. Matteo è attualmente numero 84 del ...

Roland Garros - Marco Cecchinato per la prima volta agli ottavi. E al terzo turno anche Fognini e Berrettini : Era dal 1989, 29 anni fa dunque, che l’Italia non aveva tre rappresentati al terzo turno del torneo maschile al Roland Garros. Allora erano Omar Camporese, Francesco Cancellotti e Claudio Pistolesi, questa volta sono Fabio Fognini, Marco Cecchinato e Matteo Berrettini. Cecchinato si è qualificato per la prima volta in carriera agli Internazionali di Parigi, seconda prova stagionale del Grande Slam. Il 25enne di Palermo, numero 72 del ...

Roland Garros 2018 : Matteo Berrettini vola al secondo turno per la prima volta in carriera. Sconfitto in 4 set il tedesco Otte : Missione compiuta per Matteo Berrettini, impegnato nel primo turno del Roland Garros 2018. Sulla terra rossa di Parigi, l’azzurro ha superato il tedesco, n.157 del ranking, Oscar Otte con il punteggio di 3-6 7-6 6-2 6-1 in 2 ore 1 minuto di partita, conquistando per la prima volta in carriera l’accesso al 2° round di uno Slam. Il nome del prossimo avversario verrà fuori dalla sfida tra il lettone Ernests Gulbis ed il lussemburghese ...