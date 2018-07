La lettera del sindaco di Racale Donato Metallo a Salvini | Non manderò i vigili a

Pescasseroli - premiati i vincitori del concorso letterario 'Benedetto Croce' : Un mondo fatto di lunghi casting faticosi e stressanti, dove mamme e papà orgogliosamente, spingono i loro figli a diventare protagonisti di un mondo molto lontano dalla realtà della vita. Il libro ...

Caro Sergio - sei stato un vero manager. La lettera di Ruggeri - ex manager del gruppo Fiat - a Marchionne : Il business dell'auto è il più difficile al mondo, perché è l'industria delle industrie, con implicazioni sociali incredibili. Nessun paese che possieda quest'industria è disposto a privarsene, a ...

Calenzano. La bimba era stata tolta ai genitori : la lettera del prete per farla tornare a casa : A gennaio la procura per i minori avrebbe chiesto l’allontanamento dalla famiglia della bambina abusata dal 70enne don Paolo. Allontanamento per la piccola e per gli altri due fratelli più grandi. Ma la decisione del tribunale non è arrivata in tempo per sottrarre la piccola agli abusi. Il racconto del prete accusato di pedofilia: "La bimba saliva sulle mie ginocchia e giocava con me".Continua a leggere

Marito e figli morti nell'incendio di Atene/ “È la volontà del Signore” : la lettera commovente di una mamma : Un padre i i due figli muoiono tra le fiamme degli icnendi scoppiati nei giorni scorsi in Grecia, si salva solo la madre le cui parole vengono lette al telegiornale della tv greca(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 12:14:00 GMT)

La lettera della mamma che ha perso tutta la famiglia negli incendi di Atene : "Sento ancora le ultime parole di mio figlio : 'mamma - non venire'" : Tra le storie che hanno commosso la Grecia c'è quella della famiglia Fytros, uccisa dalle fiamme che hanno travolto Atene e la periferia. L'unica sopravvissuta è la madre, che ha scritto una lettera di addio, letta in tv da un giornalista amico di famiglia.«So che mio marito Grigoris avrà fatto tutto il possibile per salvarli. E so che se non ce l'ha fatta è semplicemente perché quella era la ...

'Tra letteratura e teatro' - nuovo percorso nel cartellone di prosa 2018-2019 del Teatro Verdi : Dopo aver lavorato sui testi pubblici e privati di Carlo Emilio Gadda e Pier Paolo Pasolini, con due spettacoli struggenti e feroci, riannodando una lacerante antibiografia della nazione, un ...

Milan - Mirabelli lettera d’addio : “Tornerete sul tetto del mondo. Grazie a Gattuso” : Mirabelli lettera D’ADDIO- Massimiliano Mirabelli si congeda dal Milan con una lettera che tocca il cuore dei tifosi rossoneri. Un legame vero, solido e particolare, in un progetto tramontato forse troppo in fretta. “TORNERETE SUL tetto DEL MONDO” Ecco la lettera completa dell’ormai ex direttore sportivo rossonero: “Cari Milanisti, quando arriva il momento di dire […] L'articolo Milan, Mirabelli lettera ...

Trapani - addio con Calori : la lettera dell’allenatore è da brividi : Trapani, LA lettera DI Calori – Ho riflettuto a lungo se scrivere queste righe, perché so benissimo che susciterà commenti di svariato genere. Ma l’ho ritenuto doveroso per avere la possibilità di ringraziare coloro che mi sono stati vicini in un percorso complesso, ma per certi aspetti bellissimo. Sono arrivato a Trapani in una situazione sportiva disperata. A fine girone d’andata il Trapani era retrocesso, senza alcuna speranza di ...

I Genitori tarantini chiedono le dimissioni del sindaco Con una lettera aperta : La sua politica per Taranto, fatta di rimpasti continui, tra esoneri di personaggi a lei scomodi e assunzione di persone un tempo all'opposizione, è fallimentare. Uno spartano saprebbe quando ...

Marchionne - la lettera dell'amico Grande Stevens svela la verità sulla sua malattia : In una lunga e commovente lettera pubblicata sul Corriere della Sera di oggi, Franzo Grande Stevens , presidente onorario della Juventus e da sempre definito 'l'avvocato dell'avvocato' Gianni Agnelli, ...

PAPA FRANCESCO : “BASTA MIGRANTI MORTI - AGIRE CON FERMEZZA/ Video - la lettera del Vescovo di Ventimiglia : MIGRANTI, appello pressante del PAPA “La comunità internazionale agisca subito, basta tragedie nei mari”. Le parole del Santo Padre proferite durante l'Angelus di oggi(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 09:50:00 GMT)

Successo della prima edizione del premio letterario giuridico IusArteLibri : il ponte della legalita' fra la Calabria - Roma e la Toscana : Le accomuna la modernità della loro visione politica, il loro mecenatismo e la loro inimitabile virilità femminile. L'originale e divertente Romanzo di Celotto, al suo ennesimo incarico ministeriale ...

"Marchionne è in coma profondo" - la rivelazione del direttore di lettera43 : Cose che non si vorrebbero mai dire, ma che il dovere di cronaca purtroppo ci impone: #Marchionne è in coma profondo " paolo madron , @paolomadron, 21 luglio 2018 Ieri, sabato 21 luglio, la società ...