La grande commedia italiana

ilfoglio

: @LaFossettaDiH Amore miooooooooo per me è perfetto stupendo bellissimo intelligente un grande artista... C'è solo u… - Kettycat8 : @LaFossettaDiH Amore miooooooooo per me è perfetto stupendo bellissimo intelligente un grande artista... C'è solo u… - Garo1995It : RT @Cinepanettoni: È arrivato il grande #caldo ?? #estate2018 #film #cult #italia #ridere #ironia #memeita #battuta #battute #comico #commed… - Cinepanettoni : È arrivato il grande #caldo ?? #estate2018 #film #cult #italia #ridere #ironia #memeita #battuta #battute #comico… -

(Di lunedì 30 luglio 2018) AM “grossolana, male sceneggiata e peggio diretta”. E’ la recensione del “Vedovo”, Corriere della Sera, 29 novembre 1959. Stroncatura senza appello, non firmata (all’epoca non usava) che si chiude così: “Il film è girato a Milano, ma la città non ha alcun motivo di compiacersene”. Marco Ris