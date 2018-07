La frutta piú costosa del mondo? Un particolarissimo tipo di melone

L'intercettazione - Baldini a un Casamonica : 'Sono alla frutta - non campo più' : 'Simone io sono non alla frutta, di piu! Cioè io non so cosa fare... io non posso più campare, sono assediato da 20 persone, a tutti ho detto di aspettare un pò, nessuno aspetta'. Così il conduttore ...

Berlusconi : "Dl dignità contro le imprese"/ Cav boccia Di Maio : "In Italia più sfruttati e più disoccupati" : Berlusconi: "Dl dignità contro le imprese", il leader di Forza Italia si scaglia contro la proposta di Luigi Di Maio, "in Italia più disoccupati e più sfruttati"(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 14:20:00 GMT)

Kimi Raikkonen - GP Austria 2018 : “Non potevo fare molto di più - domani proveremo a sfruttare le UltraSoft al via” : Kimi Raikkonen è moderatamente soddisfatto dopo il quarto posto conquistato nelle qualifiche del Gran Premio di Austria 2018 di Formula Uno. Il finlandese ha chiuso la sua giornata a 530 millesimi di distacco dal suo connazionale Valtteri Bottas, consapevole di non avere tra le mani una vettura alla pari di una Mercedes che, invece, sembrava davvero impeccabile. “Sinceramente non ho avuto grossi problemi nel corso di queste qualifiche ...

Consumi : Coldiretti Vicenza - in carrello spesa più acquisti frutta e pasta (2) : (AdnKronos) - Il crollo della produzione ha effetti sugli acquisti con il rischio di speculazioni nel passaggio dei prodotti dal campo alla tavola, a danno dei consumatori e dei produttori. “L’andamento anomalo di quest’anno conferma i cambiamenti climatici in atto che si manifestano – sottolineano

Lavoro : Di Maio - per contrastare sfruttamento più controlli non burocrazia : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – “Negli anni i meccanismi di sfruttamento sono stati combattuti aumentando gli oneri sulle spalle degli imprenditori e il risultato è stato di continuare a fare prosperare i disonesti e a gravare sugli onesti. Dobbiamo fare più controlli e ridurre la burocrazia. Per questo l’Ispettorato del Lavoro va potenziato per controllare ed evitare questi malfunzionamenti”. Ad affermarlo è il ministro ...

frutta e verdura : come conservarle più a lungo? : Una sana alimentazione a base di Frutta e verdura è molto importante per il nostro benessere: ma come conservare questi prodotti più a lungo? Ecco alcuni consigli che ti aiuteranno a ridurre ogni spreco in cucina e mantenere la freschezza e proprietà nutritive degli ortaggi che compri. Frigo o dispensa? Dipende! Non tutte le verdure che compri sono conservabili in frigorifero. Per esempio, gli agrumi (come i limoni, le arance ed i pompelmi) ma ...

E’ la seconda risorsa più sfruttata sul pianeta dopo l’acqua : ecco perché a breve non ci sarà più sabbia [INFOGRAFICA] : Si avvicina il momento di prenotare le vacanze estive e molti saranno i turisti che visiteranno le nostre coste, magari godendosi alcune tra le migliori spiagge del Mediterraneo. C’è però una nota dolente che va rimarcata e che sicuramente non va a vantaggio delle generazioni future: stando al ritmo con cui estraiamo sabbia marina, corriamo il serio rischio che le spiagge si estinguano entro questo secolo. La destinazione principale di ...