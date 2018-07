La città vecchia rivive con Isola Festival

Civitavecchia Luciani - Cpc - : 'Cozzolino ha distrutto la città e adesso ci prova con il Porto. Si dimetta. Vada a casa' : 'Nessuno l'ha aggredito. E' un provocatore. Chieda scusa ai portuali e si metta seduto per difendere il lavoro e l'economia di un territorio allo strenuo delle proprie forze' Civitavecchia " La temperatura nella città di Traiano questa mattina era calda, caldissima, rovente. Non solo per colpa del sole di fine ...