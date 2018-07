Knights of Light | annunciata una campagna Kickstarter per l' ambizioso RPG ambientato

eurogamer

: Lanciata una campagna Kickstarter per l'RPG #KnightsofLight. - Eurogamer_it : Lanciata una campagna Kickstarter per l'RPG #KnightsofLight. -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Lo studio indipendente Rumbling Games Studio, ha recentemente annunciato unaper il loro prossimo RPG d'azione storico,of.Il gioco visita un'epoca e un'ambientazione di tempo raramente rappresentate nei videogiochi, ovvero l'Iraq medievale. In particolare, il titolo si focalizza sulle conquiste islamiche del 636 e sullo scontro tra le armate mussulmane e l'impero sasanide, fornendo uno sguardo più approfondito su figure storiche non molto note ma che hanno avuto un importante ruolo nella Battaglia di al-Qādisiyya e in altri conflitti del periodo.Come segnala Gameranx, le sequenze di gioco rilasciate suggeriscono uno stile ispirato a Prince of Persia, mentre lo studio sostiene che Hellblade : Senua's Sacrifice e The Witcher sono le massime ispirazioni. Ecco una breve panoramica sulle impostazioni del gioco.Read more…