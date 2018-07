Kingdom Hearts 3 avrà oltre 80 ore di contenuti

Kingdom Hearts 3 : Sora si troverà in estrema difficoltà - Nomura si lascia andare sul gioco : Kingdom Hearts 3 ha finalmente una data di lancio, per cui se l'attesa non fosse di per sé insopportabile ci pensa Tetsuya Nomura a imboccarci di interessanti rivelazioni su Sora e i suoi compagni, sulla storia che ci aspetta ed in particolare sulla battaglia finale, che porrà tutto ad una conclusione.Come riporta VG247 Nomura sta lasciando rivelazioni giorno dopo giorno, quasi a vole farsi scusare per tutti questi anni di silenzio. "Sora è un ...

Nel trailer dedicato al Kingdom Hearts III Orchestra un nuovo nemico potrebbe esser stato svelato : Un trailer a porte chiuse di Kingdom Hearts 3 è stato mostrato in seguito alla conferenza Microsoft all'E3, e in tale occasione si sarebbe potuto intravvedere un nuovo minaccioso nemico, riporta VG247.Il trailer era infatti a porte chiuse ma qualche furbetto ha ben pensato di catturare qualche immagine con il telefono, e nonostante la scarsa qualità del video, si può chiaramente vedere il ritorno di Pence e, soprattutto, un nuovo possibile ...

Qualcuno morirà in Kingdom Hearts 3? Cosa ha detto Tetsuya Nomura : In molto non hanno seguito assolutamente la storia dei vecchi Kingdom Hearts. C'è comunque attorno a Kingdom Hearts 3, sia da parte dei vecchi che dei nuovi fan, una grande attesa su ciò che accadrà nella storia. In molti sono semplicemente eccitati dell'idea di combattere al fianco di Paperino, Pippo, Topolino e altri. Ma il nuovo capitolo della saga potrebbe riservare diverse sorprese, come ha fatto capire il director Tetsuya Nomura in una ...

Svariati elementi online potrebbero giungere su Kingdom Hearts 3 : In occasione di un'intervista, Square Enix si è lasciata andare in una serie di interessanti informazioni riguardo l'attesissimo Kingdom Hearts 3, riporta Siliconera.Il director del gioco Nomura ha infatti dichiarato che lo studio ha preso in esame la possibilità di inserire elementi online nel gioco. Si tratta di un titolo molto vasto per cui una scelta di questo genere sarà sicuramente ponderata nelle sue meccaniche, ha aggiunto lo ...

Novità Kingdom Hearts 3 al 21 giugno - le dichiarazioni del director Nomura : Dopo tanta (forse anche troppa, ndr) attesa, Kingdom Hearts 3 sta per divenire finalmente realtà. Molta la voglia da parte degli aficionados della saga di mettere le mani sulla nuova esperienza ludica confezionata dai ragazzi di Square Enix. Interessanti Novità sono trapelate in occasione dell’E3 2018, la fiera Los Angeliana che ha dato la possibilità ai giocatori accorsi da tutto il mondo di avere un assaggio di quello che sarà il gameplay ...

Kingdom Hearts III : nuovi dettagli su dimensioni - DLC e Season Pass : Recentemente la nota rivista Famitsu ha condotto un'intervista con il director di Kingdom Hearts III Tetsuya Nomura dalla quale sono emerse importanti curiosità su Season Pass, DLC e dimensione del gioco.Come riporta Gematsu sappiamo che il ritardo nella data di uscita non è correlato allo stato di sviluppo del gioco, ma semplicemente circostanziale, il mondo di Frozen seguirà l'arco temporale del film e naturalmente ritroveremo Let It Go ed ...

Kingdom Hearts 3 : Intervista a Tetsuya Nomura : Dopo i nuovi dettagli su KINGDOM HEARTS 3 che vi abbiamo condiviso poco fa, vogliamo riportarvi la breve ma interessante Intervista fatta al game director Tetsuya Nomura. Botta e risposta con Tetsuya Nomura su KINGDOM HEARTS 3 KINGDOM HEARTS è iniziato quando Sora era un semplice ragazzino, nel corso degli anni abbiamo assistito all’evoluzione del personaggio. Vedremo una nuova trasformazione per lo ...

Kingdom Hearts 3 : Nuovi dettagli da Tetsuya Nomura : Tramite l’ultimo numero della rivista giapponese “Weekly Famitsu“, siamo venuti a conoscenza di Nuovi dettagli per Kingdom Hearts 3 diffusi dal game director Tetsuya Nomura, e vi li riportiamo di seguito. Kingdom Hearts 3: Nuovi dettagli da Nomura Di seguito le poche ma interessanti informazioni diffuse da Nomura: La data di uscita è stata scelta sulla base di alcune circostante favorevoli e non per ...

Una serie di video riassume la storia di Kingdom Hearts in vista del lancio di Kingdom Hearts 3 : Square Enix è probabilmente consapevole che molte persone che vorrebbero giocare a Kingdom Hearts 3 potrebbero avere problemi a dare un senso all'intera storia della saga.Come segnala Dualshockers, per aiutare i potenziali nuovi giocatori e dare una rinfrescata alla memoria dei veterani, la compagnia ha pubblicato una serie di cinque video che riassumono la storia. Sfortunatamente, almeno per ora, sono solo in giapponese, ma sono decisamente ben ...

Kingdom Hearts 3 : un riassunto della storia sarà incluso assieme al gioco : Kingdom Hearts 3 ha la reputazione di avere una narrativa piuttosto intricata e vasta, con una trama complessa che si è snodata in svariati episodi nel corso degli anni, episodi che sono stati lanciati tra l'altro su una gamma di console differenti.Con l'arrivo del terzo capitolo della saga, riporta Segmentnext, Square Enix ha deciso di integrare, assieme al cofanetto di gioco, anche un video riassuntivo della trama del gioco lungo un paio ...

E3 2018 : Square Enix mostra il gameplay di Kingdom Hearts III su Xbox One : Tra i tanti protagonisti dell'E3 2018 non possiamo non menzionare Square Enix, che ha portato all'importante kermesse uno dei giochi più attesi, ovvero Kingdom Hearts III.Pochi giorni fa, la compagnia ha finalmente svelato la data di lancio e, come saprete, il gioco approderà all'inizio dell'anno prossimo su Xbox One e PS4.Ora, grazie alla segnalazione di Dualshockers, possiamo tornare a vedere Kingdom Hearts III sull'ammiraglia di Microsoft ...

E3 2018 : ancora un trailer per Kingdom Hearts 3 - stavolta durante la conferenza di Sony : La conferenza E3 2018 di Sony prosegue dando spazio a un altro attesissimo gioco già visto in azione in altre conferenze, stiamo parlando di Kingdom Hearts 3.Il titolo in arrivo il prossimo 29 gennaio 2019 è tornato a mostrarsi sul palco di Sony con un nuovo trailer visibile qui di seguito:State seguendo lo show E3 di Sony?Read more…

Kingdom Hearts III - due golose edizioni speciali annunciate! : La nuova clip di gioco ci porta nuovamente a scoprire il mondo di Frozen , ma l'azienda dagli occhi a mandorla ci ha riservato qualche piccola novità come la presenza di Ratatouille . È stato ...

Kingdom Hearts III arriva il 29 Gennaio 2019 : Prima dell’inizio dell‘E3 2018, durante il concerto di KINGDOM HEARTS Orchestra – World Tour – che si è tenuto a Los Angeles, Square Enix. e Disney hanno annunciato che l’attesissimo gioco di ruolo e d’azione KINGDOM HEARTS III sarà disponibile dal 29 Gennaio 2019. KINGDOM HEARTS 3 arriva nel 2019 Tetsuya Nomura ha affermato: Abbiamo fissato la data d’uscita del ...