Kate Upton | splendida testimonial per Yamamay

(Di lunedì 30 luglio 2018) Ogni donna è bella con la propria fisicità. È il messaggio chevuole lanciare, forte e chiaro, con la sua nuova collezione per l’autunno 2018. È per questo che ha voluto, per il secondo anno di fila, unacome. La modella (che ormai si sta facendo strada anche come attrice, grazie a film come Tutte contro lui o The Disaster Artist) ha sempre fatto sfoggio, orgogliosamente, del suo fisico curvilineo, della sua bellezza morbida. Ora più che mai, dato che è in attesa del suo primo figlio, frutto dell’amore con il giocatore di baseball Justin Verlander che ha sposato lo scorso anno in Toscana. Il noto brand di underwear è felice che sia proprio lei l’ambasciatrice di The Perfect Fit, collezione rivoluzionaria grazie alla quale non saranno più le donne a doversi adattare alle forme e alle misure della lingerie, ma il contrario. Un bel modo ...