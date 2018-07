Kate Middleton è depressa? Malinconica e in crisi col principe William | le

Kate Middleton depressa? «È in crisi con il principe William e c'è tensione con Meghan...». Ecco l'indiscrezione : Kate Middleton, da qualche mese mamma per la terza volta del piccolo Louis, dovrebbe essere al settimo cielo, ma secondo alcune indiscrezioni non sarebbe proprio così... Meghan Markle...

Kate Middleton - Meghan Markle - la Regina Elisabetta : i soprannomi dei reali : Dalla Regina Elisabetta a Kate Middleton, passando per Meghan Markle e i Principi William ed Harry. Ecco tutti i soprannomi utilizzati dalla famiglia reale. La famiglia reale vive la propria quotidianità in pubblico seguendo una rigida etichetta. Regole così ferree e datate che spingono i nuovi aggiunti alla famiglia di Windsor a dimenticarle in alcuni casi, volontariamente. Ne ha dato più volte esempio Meghan Markle che, dopo aver sposato il ...

Kate Middleton - con dieta ed esercizio fisico con i figli - è tornata subito in forma : Il primo segnale di come Kate Middleton sapesse fluttuare con il suo peso lo aveva dato il giorno prima delle nozze quando, nell’ultima foto da nubile insieme a mamma Carole e sorella Pippa davanti all’hotel che l’avrebbe ospitata per la notte prima del matrimonio, aveva salutato i fotografi con 12 kg e 3 taglie in meno rispetto alle foto ufficiali del fidanzamento, avvenuto solo pochi mesi prima. A quel tempo, i giornali britannici la ...

“Subito dopo il parto”. Kate Middleton - non lo sapeva nessuno. Ma ora è venuto fuori : Kate Middleton è diventata mamma da tre mesi appena. Il 23 aprile scorso è nato il principino Louis e nel Regno Unito è stata festa grande. Come avvenuto per le nascite dei primi due royal babies, infatti, di fronte alla Lindo Wing del St. Mary Hospital dove era ricoverata la duchessa sono state ore e ore di fermento. E prima che William e Kate dalle scale della clinica presentassero alla stampa il nuovo nato, ricordiamo tutti quel flash ...

Meghan Markle perfetta - ‘annienta’ Kate Middleton ma alla fine… Non doveva farlo! : E questa volta Meghan Markle si prende la scena. Questa volta la moglie di Harry è apparsa davvero impeccabile. Nessuno strappo alle rigide regole del protocollo, almeno nel look (sull’atteggiamento ci arriviamo fra qualche riga), e soprattutto una scelta di stile da dieci e lode. Roba da far impallidire persino la cognata, Kate Middleton, molto più avvezza agli eventi reali, dunque sempre una spanna sopra alla ...

Meghan Markle incanta in denim alla partita di polo. E annienta Kate Middleton : Meghan Markle ha accompagnato Harry al Sentebale Polo, gara di beneficenza a favore dei bambini africani malati di AIDS. E ha superato se stessa con un look strepitoso. Questa volta la Duchessa del Sussex è riuscita ad annientare perfino la cognata Kate Middleton, ormai avvezza agli eventi della Corona. Meghan ha sdoganato perfino il denim grazie all’abito in stile anni ’50 di Carolina Herrera, con gonna a ruota e cintura alta in ...

Kate Middleton trascura il piccolo George? Il dettaglio della camicetta non passa inosservato : In particolare il primogenito, che ha compiuto 5 anni lo scorso 22 luglio e ha posato per la consueta foto ufficiale: l'immagine del suo faccino sorridente ha fatto il giro del mondo, ma qualcuno si ...

Angelina Jolie e Kate Middleton/ Perdonare Brad Pitt? La Duchessa non ha dubbi nelle "chiacchiere tra donne" : Angelina Jolie e Kate Middleton hanno qualcosa in comune? A quanto pare, in una chiacchierata tra donne la Duchessa avrebbe spinto l'attrice a Perdonare Brad Pitt(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 11:51:00 GMT)

“Non gliel’hanno detto”. William e Kate Middleton hanno un segreto con Baby George : Non gliel’hanno detto. Proprio così, sembra che William e Kate Middleton abbiano un segreto con il loro primogenito, Baby George. segreto di Pulcinella, poi, perché ammesso che sia vero che il principino, 5 anni appena compiuti, sia davvero all’oscuro di tutto, quanto tempo passerà prima che venga a sapere di essere l’erede al trono? Questo è il succo: pare che i la coppia amatissima che ha da poco battezzato il terzo ...

“È esaurita”. Le voci su Kate Middleton si rincorrono e ora c’è la conferma. Povera duchessa : Il piccolo George ha compiuto 5 anni lo scorso 22 luglio e, per festeggiare questo momento tanto importante, è volato ai Caraibi con la sua famiglia. Come è tradizione, i genitori, nel giorno del compleanno del loro primogenito, hanno diffuso la foto ufficiale di George. Il figlio di Kate Middleton e William è sempre più bello. Sorridente. Felice. Un amore di bambino. La foto diffusa dai reali, però, ha suscitato qualche polemica. Il ...

Meghan Markle / La duchessa e Kate Middleton sempre più complici : l'ultima indiscrezione sulla moglie di Harry : Meghan Markle e Kate Middleton sempre più complici? Altro che rivali: spuntano nuove indiscrezione sulla discussa e amata moglie del principe Harry....(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 06:11:00 GMT)

Kate Middleton esaurita - i dettagli nella foto per i 5 anni di George : Il principino George ha compiuto 5 anni il 22 luglio e come da tradizione mamma Kate Middleton e papà William hanno diffuso una foto ufficiale del primogenito per celebrare il compleanno. Nello scatto il royal baby ha un’aria birichina, anche se è la vera vittima in famiglia, e sorride divertito, mostrando i denti. L’immagine è stata realizzata dal fotografo Matt Porteous, lo stesso che ha realizzato il servizio per il battesimo di ...

Kate Middleton - George compie 5 anni e gli rendono la vita difficile : George, il primo figlio di William e Kate Middleton, compie 5 anni. È nato infatti il 22 luglio 2013. Malgrado la tenera età, il principino ha già viaggiato moltissimo per il mondo accompagnando i genitori in tour ufficiali, ha conosciuto le persone più influenti del pianeta, è seguitissimo sui social, è forse il royal baby più amato d’Europa e si è trovato a condividere mamma e papà con una sorellina e un fratellino. In realtà, le cose ...

“Amiche un corno”. In pubblico così - ma in privato… Kate Middleton e Meghan Markle - spifferata bomba : Una con l’abito, l’altra in pantaloni e camicia; una con i capelli sciolti, l’altra con l’ormai celebre messy bun. L’ultima volta le abbiamo viste così Kate Middleton e Meghan Markle. Le cognate-duchesse hanno fatto un’uscita a due, senza mariti al seguito e insieme hanno assistito dalla tribuna reale alla finale femminile di Wimbledon, il torneo di tennis più antico e prestigioso che c’è. E chiaramente hanno ...