Kaos | siamo così stupidi da uccidere un cane che salva le vite umane?

(Di lunedì 30 luglio 2018) “Hanno ucciso ileroe di Amatrice, Norcia, e Campotosto.va gli umani, gli stessi umani che lo hanno avvelenato”. Sono sufficienti le parole diffuse in una nota da Rinaldo Sidoli, responsabile comunicazione della onlus Animalisti Italiani, per descrivere l’insensatezza di una vicenda che mette in luce la pochezza degli esseri umani.era un pastore tedesco di poco più di tre anni, allenato ed in buona salute. Aveva conosciuto l’aquilano Fabiano Ettore, il suo padrone, ma forse è meglio chiamarlo amico visto lo stretto legame che li univa, in occasione di un corso di addestramento per cani da valanghe., infatti, non era unqualunque, ma unaddestrato perre le. In tante occasioni aveva dato prova della sua abilità, ma soprattutto durante il terremoto di Amatrice il suo contributo era risultato fondamentale per riuscire ad individuare ...