Juventus | oggi riposo poi Bayern e Benfica prima del rientro a Torino

Cristiano Ronaldo alla Juventus - oggi il primo allenamento. Orario d’inizio e come seguirlo dal vivo : oggi lunedì 30 luglio inizia ufficialmente l’avventura di Cristiano Ronaldo alla Juventus. In un caldo inizio settimana di mezza estate, il fenomeno portoghese comincerà a scaldare i motori in vista della prima estate: ieri è atterrato a Torino, ha preso possesso della sua nuova casa e oggi sarà finalmente in campo per il primo allenamento con la casacca bianconera. C’è grande attesa per il debutto di CR7 che oggi pomeriggio sarà ...

Juventus - pioggia di offerte per Caldara : plusvalenza super o permanenza? : Juventus stuzzicata da alcune offerte molto allettanti per Caldara, difensore centrale arrivato da poche settimane dall’Atalanta In casa Juventus, dopo i clamorosi colpi in entrata, è il momento di fronteggiare gli assalti per alcuni giovani talenti della rosa di mister Allegri. Nelle ultime ore Chelsea e Borussia Dortmund hanno bussato alla porta dei bianconeri, con in mano una proposta da 35 milioni di euro per Caldara. Il ...

Oggi la Juventus abbraccia Ronaldo : visite mediche e presentazione : Il grande giorno di Cristiano Ronaldo è Oggi e il posto è il J Medical di via Druento, il luogo scelto per tutte le visite mediche bianconere. Cristiano dovrebbe iniziarle tra le 9.30 e le 11 ed è ...

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Juventus a -6 - 5% - Telecom Italia a -2 - 3% (12 luglio 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi ha diversi dati macroeconomici in agenda. Vedremo se peseranno ancora i timori di nuovi dazi Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 16:02:00 GMT)

Napoli - pioggia di milioni in arrivo dalla Premier : il Chelsea ha le mani su Sarri e Jorginho. E la Juventus… : Il club del presidente De Laurentiis riceverà oltre sessanta milioni per Jorginho e per liberare Sarri, pronto ad una nuova avventura in Premier Niente più Manchester City, Jorginho è pronto a trasferirsi sì in Premier, bensì al Chelsea. Scatto prepotente dei blues che, oltre al centrocampista italo-brasiliano, prenderanno dalla società azzurra anche Maurizio Sarri. Higuain – Alberto Gandolfo/LaPresse Il presidente De Laurentiis ha ...

Cristiano Ronaldo-Juventus – Operazione ai dettagli - oggi il via libera di Mendes : mancano solo le firme : Operazione in dirittura d’arrivo, mancano solo le firme per l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus: il colpo del secolo è servito Cristiano Ronaldo alla Juventus, ormai è fatta. L’asso portoghese è praticamente un nuovo giocatore bianconero, mancano solo le firme prima dell’ufficialità, con l’Operazione che è davvero in stato avanzato. In settimana verrà definito tutto, l’offerta di cento milioni di ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - oggi è il giorno della fumata bianca : i tifosi bianconeri possono finalmente sognare : In programma nella giornata di oggi un incontro tra Mendes e il Real Madrid, la Juventus aspetta il via libera per presentare l’offerta definitiva-- Può essere oggi il giorno giusto per sbloccare definitivamente l’operazione Cristiano Ronaldo-Juventus. E’ previsto infatti un incontro tra Jorge Mendes e il Real Madrid per parlare del destino del portoghese, ormai lontanissimo dalla Casa Blanca. Un confronto a cui la società bianconera ...

Ritiri Serie A/ Roma - Milan - Inter - Juventus - Genoa e Sampdoria : in campo le big - oggi 9 luglio - : Ritiri Serie A: in vista della prossima stagione di campionato, oggi tornano in campo le big: Roma, Milan, Inter, Juventus, Sampdoria e Genoa

Calciomercato Juventus - Cristiano Ronaldo non è atteso nè oggi nè domani : Al momento però, secondo 'La Gazzetta dello Sport', Perez non sembra disposto ad accontentare CR7 e sosterrebbe che lo 'sconto' sulla clausola da 1 miliardo sia scaduto lo scorso 15 giugno . L'...

CRISTIANO RONALDO ALLA Juventus/ Ultime notizie : segnali positivi da Mendes - atteso a Milano oggi : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS: le Ultime notizie sulla grande trattativa per portare l'attaccante portoghese dal Real Madrid ai bianconeri. Sabato il giorno giusto per l'annuncio?(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 14:19:00 GMT)

Juventus - mistero Ronaldo : arriva a Torino già oggi? : Torino - La linea di confine dell'affare del secolo per il calcio italiano è stata spostata nuovamente, aggiornata alle 15 di oggi, l'orario in cui Ronaldo dovrebbe, atterrare all'aeroporto di Caselle ...