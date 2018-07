Juventus-MLS All Stars | amichevole in diretta tv sul Nove

Blastingnews

(Di lunedì 30 luglio 2018) La, dopo aver vinto ai calci di rigore con il Benfica la secondadell’International Champions Cup, sarà impegnata in un’altra sfida negli Stati Uniti. La squadra di Massimiliano Allegri affronterà la MLS All. Una selezione dei migliori giocatori del campionato nordamericano dovrà vedersela contro i campioni d’Italia ad Atlanta. La partita sarà in programma nella notte italiana tra mercoledì 1 e giovedì 2 agosto. I tifosi bianconeri avranno modo di vederla intv sua partire dalle ore 1.45. Volendo, ci sarà la replica in differita alle ore 21.25. Il match verrà giocato all’interno del Mercedes-Benz Stadium della capitale dello stato della Georgia. Tra le stelle della MLS figurerà Zlatan Ibrahimović. Oltre all’attaccante svedese, ci sarà un altro ex juventino in campo. Si tratterà di Sebastian Giovinco. Tra gli altri ci saranno anche Josef Martínez, ...