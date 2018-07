Juventus | Khedira e Benatia scherzano con Mandzukic | ' Ridi | sei in vacanza'

Diretta/ Juventus Benfica (risultato live 0-0) streaming video e tv : che occasione per Khedira! (ICC 2018) : Diretta Juventus Benfica, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che a Harrison si gioca per la International Champions Cup 2018(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 20:14:00 GMT)

Khedira accoglie Ronaldo : “giorno speciale per la Juventus” : “Benvenuto a Torino, Cristiano”. Sami Khedira è il primo giocatore della Juventus ad accogliere il nuovo acquisto Cristiano Ronaldo. “Abbiamo passato un bel periodo assieme a Madrid, non vedo l’ora di tornare a lavorare con te – ha aggiunto il centrocampista tedesco, ex giocatore del Real Madrid, in un tweet – Oggi è un giorno speciale per la Juventus”. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus : i primi messaggi dei nuovi compagni - Khedira e Dybala danno il benvenuto a CR7 [FOTO] : Sami Khedira e Paulo Dybala danno il benvenuto alla Juventus a Cristiano Ronaldo: le parole del calciatore tedesco Cristiano Ronaldo è ufficialmente un giocatore della Juventus: il Real Madrid ha pubblicato il comunicato stampa d’addio e una bellissima lettera di saluti del calciatore portoghese, mentre si attende con ansia il comunicato ufficiale del club bianconero. Intanto, sui social spopolano i messaggi dei colleghi di Cristiano ...

Khedira : 'Chiedo scusa ai tifosi. Con la Juventus ho giocato la mia miglior stagione' : Molti dei tedeschi 4 anni fa campioni del mondo potrebbero lasciare la nazionale. ' Devo pensarci, non voglio decidere in un momento in cui vengo preso dalle emozioni, devo capire cosa non ha ...

