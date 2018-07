Juventus | è iniziata ufficialmente l' era CR7

Calciomercato - la Juventus aspetta Higuain : il suo futuro è legato a Bonucci e Caldara : Da domani i nazionali della Juve che sono stati impegnati al Mondiale torneranno a Torino per riprendere gli allenamenti. Fra questi ci sara' anche Gonzalo Higuain , atteso in Italia con suo fratello Nicolas che è anche il suo procuratore: con il ritorno a Torino del Pipita potrebbero subire delle accelerate anche le varie trattative di mercato che lo vedono coinvolto. Infatti la Juventus vorrebbe cedere il giocatore visto che il reparto ...

Tutto vero : CR7 alla Juventus - l'affare del secolo è realtà : 4 Ore 17.32 del 10 luglio 2018. Una data che entra nella storia nel calcio italiano, il momento in cui il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus è diventato ufficiale. Si tratta dell'orario in cui sul sito del Real Madrid è comparso un comunicato stampa con cui il club campione d'Europa ha reso noto l'addio al suo giocatore più rappresentativo degli ultimi anni. Nel corso della giornata, in effetti, erano attesi sviluppi, ...

Calcio donne - la Pink Bari è campione d'Italia Primavera : battuta in finale la Juventus : 2 Contro ogni pronostico le ragazze della Pink Bari hanno conquistato il titolo di campione sse italiane Primavera della stagione 2017/2018 battendo in finale le pari eta' della Juventus . Allo stadio Gino Bozzi di Firenze, davanti ad una discreta cornice di pubblico, si è dunque realizzata una delle più belle pagine di sport del meridione d'Italia , perché mai una squadra del Sud aveva vinto lo scudetto Primavera [VIDEO] al ...

Juventus - ufficiale il colpo Emre Can : 'Questo è uno dei giorni più belli della mia vita' : Nella mattinata del 21 giugno, intorno alle 10, Emre Can è sbarcato a Torino. Il tedesco ha poi lasciato l'aeroporto di Caselle per recarsi al JMedical per sostenere le visite di rito con il club bianconero. Una volta giunto di fronte al centro medico adiacente all'Allianz Stadium, Emre Can ha trovato un centinaio di tifosi [VIDEO]che lo attendevano ed è stato molto disponibile con i suoi nuovi supporters fermandosi per le foto e gli autografi. ...