Juventus-Higuain | terminato l’incontro tra i dirigenti bianconeri e l’agente del Pipita

BONUCCI ALLA Juventus - HIGUAIN TRA MILAN E CHELSEA/ Summit tra il fratello del "Pipita" e dirigenza bianconera : BONUCCI ALLA JUVENTUS e HIGUAIN tra Chelse e MILAN: situazione di stallo per i due affari. Il difensore e l'attaccante rischiano di restare dove sono.(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 16:06:00 GMT)

Juventus - arriva Higuain : l’attaccante scuro in volto - pensa già al Milan [VIDEO] : La Juventus continua la preparazione in vista della prossima stagione, primi allenamenti con la maglia della Juventus per Cristiano Ronaldo, il saluto ha scatenato la reazione dei fan. Nelle ultime ore è arrivato a Torino anche Gonzalo Higuain, presente anche il centrocampista Bentancur. Il Pipita è sembrato scuro in volto, nemmeno un sorriso per l’attaccante argentino sempre più vicino al trasferimento al Milan. GUARDA IL VIDEO ...

“Pazzo affare” Juventus-Milan - c’è l’accordo : tutte le novità su Caldara - Bonucci ed Higuain : Juventus-Milan prosegue l’asse tra i due club, le ultime novità che arrivano dal fronte mercato parlano di accordo tra le parti, ma manca ancora qualcosa… L’affare Juventus-Milan galoppa e gli aggiornamenti che arrivano in chiave mercato sono davvero importanti. C’è l’accordo su quasi tutti gli aspetti dell’affare… quasi, appunto. Ma andiamo con ordine. Innanzi tutto in merito alla querelle che ...

Juventus – Il fratello di Higuain arrivato a Torino - agenda fittissima per l’agente del Pipita : incontro con il Milan? : Sbarcato ieri insieme al fratello, l’agente di Higuain vedrà oggi la Juventus e forse il Milan per sbloccare la trattativa per il Pipita Potrebbe sbloccarsi nella giornata di oggi la trattativa relativa al futuro di Higuain, che coinvolge la Juventus e il Milan. Il Pipita e il fratello agente sono arrivati ieri in Italia e, mentre Gonzalo tornerà oggi in campo per allenarsi, Nicolas incontrerà la Juve a pranzo. Fabio ...

Milan - ecco quanto chiede la Juventus per il prestito di Higuain : Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello sport, per questioni di ammortamento annuale i bianconeri dovrebbero chiedere 18 milioni di euro per il prestito oneroso. Successivamente, ne servirebbero ...

Milan tagliato fuori - proposta shock del Chelsea alla Juventus : 55 milioni più Morata per Higuain e Rugani : Offerta irrifiutabile quella fatta pervenire dal Chelsea alla Juventus: 55 milioni più Morata per la coppia Higuain-Rugani, il Milan resta a guardare Con il ritorno di Higuain in Italia sembrava prevedibile un’accelerata per il suo passaggio al Milan, ma nella notte arrivano notizie poco rassicuranti per i tifosi rossoneri. Dopo giorni di silenzio, il Chelsea si sarebbe deciso a fare la sua mossa per regalare a Sarri due suoi ...

Juventus-Milan - decisive le prossime 48 ore : l’agente di Higuain a Milano - la situazione sulla maxi-operazione [DETTAGLI] : Sono ore caldissime per lo scambio tra Juventus e Milan, le due dirigenze stanno lavorando senza sosta per provare a concludere la maxi operazione, in tre sono pronti a cambiare maglia. Le certezze riguardano Bonucci e Higuain, il difensore ha deciso di tornare alla Juventus, il Pipita è pronto ad accettare i rossoneri e confermarsi grande protagonista in Serie A, a Milano è arrivato l’agente del calciatore argentino, si sta ...

Calciomercato - la Juventus aspetta Higuain : il suo futuro è legato a Bonucci e Caldara : Da domani i nazionali della Juve che sono stati impegnati al Mondiale torneranno a Torino per riprendere gli allenamenti. Fra questi ci sara' anche Gonzalo Higuain, atteso in Italia con suo fratello Nicolas che è anche il suo procuratore: con il ritorno a Torino del Pipita potrebbero subire delle accelerate anche le varie trattative di mercato che lo vedono coinvolto. Infatti la Juventus vorrebbe cedere il giocatore visto che il reparto ...

Repubblica Higuain - accordo Milan-Juventus per il prestito : le cifre : Il C orriere dello Sport lancia anche un'altra ipotesi. Se Mattia Caldara dovesse andare al Chelsea , lo scambio tra l'ex Atalanta e Leonardo Bonucci verrebbe meno dato che era proprio lui il ...

Juventus - il Chelsea vuole Caldara e dice 'ni' a Higuain. Milan e Bonucci alla finestra : TORINO - Ancora un'estenuante giornata di trattative e di ipotesi che si allineano sul tavolo, senza trovare la combinazione risolutiva. E così dopo che l'amministratore delegato del Chelsea Marina ...

L’intreccio di mercato fra Milan e Juventus - con Bonucci - Caldara e Higuaín : Stando alle ultime notizie di mercato, Bonucci tornerà alla Juventus in cambio di Caldara, e al Milan potrebbe finire anche Higuaín The post L’intreccio di mercato fra Milan e Juventus, con Bonucci, Caldara e Higuaín appeared first on Il Post.

Bonucci torna alla Juventus : è fatta/ Ultime notizie : Higuain contattato da Leonardo - si tratta anche Caldara : Bonucci torna alla Juventus: è fatta. Ultime notizie: Higuain contattato da Leonardo, si tratta anche il cartellino del gioiello della difesa, Caldara(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 09:42:00 GMT)

Calciomercato Juventus - Higuain e Rugani a ore al Chelsea? : ... stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine del 'Corriere dello Sport', nella serata di mercoledì Marina Granovskaia , braccio destro di Roman Abramovich, è arrivata a Milano, dove ha ...