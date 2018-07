Juventus | è iniziata ufficialmente l' era CR7

Blastingnews

(Di lunedì 30 luglio 2018) Dopo tanta attesa è finalmente comincia l'era Cristiano Ronaldo nel nostro campionato. Il fuoriclasse portoghese è atterrato ieri a Torino come da lui stesso programmato e comincerà ad allenarsi oggi stesso con la sua nuova squadra. Il portoghese è atterrato all'aeroporto di Caselle verso le 19:30 scortato dalla sicurezza verso la Continassa. Ovviamente per lui c'è stato un bagno di folla che l'ha acclamato a gran voce proprio come il giorno della sua presentazione ufficiale. Il lusitano è sceso dal suo jet privato con la propria famiglia e si è diretto verso il centro della città. CR7: Il primo allenamento in bianconero Cristiano Ronaldo è pronto a muovere finalmente i suoi primi passi in campo nel mondo bianconero nel nuovo centro sportivo "La Continassa". Qui CR7 si allenerà sotto gli ordini di Aldo Dolcetti, uno dei maggiori uomini di fiducia di Massimiliano Allegri. Cristiano non ...