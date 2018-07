Juventus | CR7 scalda i motori | alle 15 | 00 il primo allenamento in bianconero

Effetto CR7 : Chievo-Juventus - biglietti più cari : TORINO - Come una rockstar: CR7 si appresta a vivere la prima stagione da stella assoluta del campionato italiano, anche le biglietterie si adeguano. A cominciare da quella del Chievo , che ospiterà ...

Cristiano Ronaldo : il primo allenamento con la Juventus. Data - programma - orario d’inizio : come vedere CR7 alla Continassa : Oggi Cristiano Ronaldo è atterrato a Torino e ha ufficialmente iniziato la sua avventura con la Juventus. Dopo la presentazione della scorsa settimana con tanto di conferenza stampa, oggi il fenomeno portoghese è arrivato nel capoluogo piemontese pronto per iniziare la stagione con i Campioni d’Italia. Domani lunedì 30 luglio è infatti in programma il primo allenamento di CR7 con la casacca bianconera: l’appuntamento è per la ...

Juventus - Allegri : “CR7 valore aggiunto. Con Bonucci ottimo rapporto” : Juventus, Allegri- Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa in vista di Juventus-Benfica, match in programma questa sera, ha fatto il punto della situazione su CR7 e sul probabile ritorno di Bonucci. SU CRISTIANO RONALDO… “Ronaldo? È un valore aggiunto per noi. Ha esperienza internazionale, un grandissimo giocatore e sono felice di poterlo allenare. Vedo troppa eccitazione […] L'articolo Juventus, Allegri : ...

Juventus - Allegri getta acqua sul fuoco : “troppa eccitazione per CR7! E su Bonucci…” : Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, è pronto ad una nuova entusiasmante stagione nella quale i bianconeri sono la squadra da battere in Italia e non solo Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, conosce molto bene il rischio di allenare una squadra sulla carta molto più forte delle avversarie. Ci si potrebbe cullare sugli allori e proprio per questo Allegri vuole tenere altissima la tensione nello ...

Juventus - Szczesny e la Champions : 'Più possibilità con CR7' : TORINO - ' Con Ronaldo avremo più possibilità, questo è sicuro '. Wojciech Szczesny confida nell'aiuto del fuoriclasse portoghese in vista della prossima Champions League , obiettivo che la Juventus ...

Gazzetta racconta CR7 dagli esordi alla Juventus in un libro : Il volume di 144 pagine, grande formato, 21 x 28,5,, è in edicola a 4,99 euro dal 21 luglio con La Gazzetta dello Sport . Brand cr7 - Il libro indaga anche la rivalità con Messi, racconta i ...

Il calendario della Juventus 2018/2019 : inizio in discesa con CR7 - dicembre di fuoco : Sette scudetti di fila , record inedito e clamoroso per i campioni d'Italia. Una striscia senza eguali quella della Juventus nella storia della Serie A, filotto che ha permesso a Massimiliano Allegri ...