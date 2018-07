Juventus | continuano allenamenti alla Pingry School

calcioweb.eu

(Di lunedì 30 luglio 2018) Una mattina di riposo dopo le due partite contro Bayern e Benfica e le doppie sedute di allenamento di questi giorni, e nel pomeriggio di nuovo in campo, ancora: laprosegue la preparazione in New Jersey e questo pomeriggio ha affrontato una seduta esclusivamente atletica, a base di allunghi e ripetute su diverse distanze per una parte del gruppo, mentre il resto della squadra ha lavorato in palestra. Domani però cambierà lo scenario: in mattinata i bianconeri si trasferiranno in Georgia, ad Atlanta, dove mercoledì 1 agosto, nell'avveniristica Mercedes-Benz Arena, casa degli Atlanta Falcons di football, affronterà le All Star dell'Mls nella terza amichevole del tour.