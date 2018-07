Juventus | Chiellini oltreoceano rivendica il suo ruolo da capitano | “spero di essere

Juventus-MLS All Stars - Allegri in conferenza : 'Mercato positivo'. Chiellini : 'Spero di essere buon capitano' : La Juventus continua la sua tournée negli USA e sbarca ad Atlanta, dove però non giocherà un match di International Champions Cup ma sfiderà in un'amichevole la selezione All Star della MLS, della ...

Juventus-Cristiano Ronaldo Day - l’abbraccio con Chiellini e il saluto di Allegri : CR7 incontra i nuovi compagni [VIDEO] : Dopo le visite mediche, Cristiano Ronaldo si è spostato alla Continassa per conoscere i suoi nuovi compagni di squadra Prosegue senza sosta il primo giorno di Cristiano Ronaldo da giocatore della Juventus, il portoghese ha completato le visite mediche e si è spostato al centro sportivo per conoscere i suoi nuovi compagni. Prima l’incontro con Pjanic nello spogliatoio, poi la stretta di mano con Allegri e l’abbraccio con ...

Juventus. Caldara 'Qui si vince sempre Basta guardare Chiellini e Barzagli' : Cosa gli ruberei? A Chiellini l'attenzione e come si muove sull'uomo, è unico al mondo. Mentre a Barzagli la letture della palla sia in fase di possesso che non possesso'. Cosa si aspetta da questa ...

Juventus - Chiellini : “questa maglia è una seconda pelle” : Il suo rinnovo aspettava ormai da mesi solo l’ufficialità, arrivata proprio in giornata. Così Giorgio Chiellini accoglie l’annuncio della Juve tramite i propri profili social: “Questa maglia ormai è sempre di più una seconda pelle per me. Sempre fino alla fine forza Juventus”.L'articolo Juventus, Chiellini: “questa maglia è una seconda pelle” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Juventus : rinnovo con Chiellini e Barzagli : Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli hanno rinnovato il loro contratto con la Juventus. Lo annuncia in una nota il club bianconero. Barzagli, “pilastro della retroguardia bianconera da 7 anni e mezzo di successi, ha esteso – si legge – il proprio vincolo con la Juventus per un’altra stagione, fino al 2019. Chiellini, da 13 anni – una vita – simbolo di vittorie, emozioni, forza e valori continuerà a ...

Juventus - rinnovo di contratto per Chiellini e Barzagli : I senatori restano a Torino: rinnovo del contratto per Chiellini e Barzagli, big della Juve e protagonisti nelle ultime 7 stagioni in cui il club di Agnelli ha sempre vinto lo scudetto. Il primo, neo ...

Calciomercato - Juventus : ufficiale il rinnovo di Chiellini e Barzagli : La notizia era nell'aria e ora è finalmente diventata ufficiale: Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli hanno rinnovato il loro contratto con la Juventus. I due senatori della difesa bianconera ...

Juventus - Chiellini e Barzagli rinnovano : tutti i dettagli : Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini continueranno a guidare la difesa della Juventus, a differenza di Buffon vicinissimo al Psg Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini rinnovano con la Juventus, il comunicato. “Fianco a fianco hanno lottato, hanno portato la Juventus nel #MY7H e alla storica quarta Coppa Italia consecutiva e ora continueranno, sempre l’uno fianco all’altro, a difendere con orgoglio, classe e passione i ...

Comincia l'era di Chiellini : ecco tutti i capitani della Juventus : TORINO - Ha avuto due grandi maestri, Alessandro Del Piero e Gigi Buffon, dai quali ha imparato il significato di essere capitano dentro e fuori lo spogliatoio, da tredici stagioni vive e respira ...