Juventus | al via l' era Cristiano Ronaldo

Calciomercato Juventus - c’è il via libera di Allegri per Bonucci : svelato il retroscena sulla pace tra Leo e l’allenatore : Non ci sono ostacoli di natura comportamentale per l’arrivo di Bonucci alla Juventus, svelato il retroscena della pace tra il difensore e Allegri Non ci sono più ostacoli per l’arrivo di Bonucci alla Juventus, esclusi quelli relativi alla quadra economica che i bianconeri stanno cercando ormai da qualche giorno con il Milan. LaPresse/AFP Sono caduti infatti gli ultimi dubbi sul rapporto tra il capitano rossonero e Allegri, ...

Juventus - Pjanic : "Vado via? Io sto bene qui. Chiedete al club" : Cristiano Ronaldo ha portato una ventata d'aria fresca sia alla Juventus che al calcio italiano anche se chi ne beneficerà maggiormente sarà il club bianconero che ora, però, dovrà per forza di cose ...

Serie C – Anche il Milan rinuncia ad iscrivere la squadra B : sarà la Juventus a dare il via alla ‘rivoluzione’ : Il progetto delle squadre B non sembra voler decollare: il Milan è l’ennesima big che si è tirata indietro, solo la Juventus sembra decisa ad iscrivere la propria squadra in Serie C Sembrava un progetto rivoluzionario per il futuro del calcio italiano, ma le big non sembrano ancora attrezzate (o interessate, almeno attualmente) ad iscrivere le proprie ‘squadre B’ in Serie C. Dopo la rinuncia dell’Inter, nelle ultime ore Anche il Milan si è ...

Icc - il diario americano della troupe di Sky Sport che racconta il viaggio della Juventus : New York - Per un giorno l'auto la lasciamo nel parcheggio in New Jersey. Andiamo a New York in treno. In pratica un regionalissimo che ferma a ogni stazione. Un'ora e mezza per 70 chilometri. Siamo a ...

LIVE Juventus-Bayern Monaco - cronaca e risultato in tempo reale ICC 2018 : tre ore al via : LIVE Juventus-Bayern Monaco, inizio ore 01.05 International Champions Cup 2018, Lincoln Financial Field , Philadelphia, La Juventus fa il suo esordio all 'International Champions Cup 2018 . I ...

'Juventus - se Alex Sandro va via c'è Theo Hernandez' : In porta, invece, ecco farsi largo un nome alternativo a Courtois: Hugo Lloris, 31enne portiere francese neo campione del mondo. Per il 'Sun', negli uffici del Tottenham arriverà una proposta da ...

La Juventus super favorita per la stagione 2018-2019 : al via il 19 agosto : I tifosi di calcio italiani attendono l’inizio del campionato di Serie A 2018/2019. Si parte subito dopo Ferragosto, esattamente domenica

Calciomercato Milan – Bonucci vuole tornare alla Juventus - il via libera lo dà… Higuain : il ‘Pipita’ sempre più vicino ai rossoneri : Il capitano del Milan ha espresso il desiderio di tornare alla Juventus, nel caso in cui i rossoneri prendessero Higuain allora l’affare potrebbe andare in porto Un anno di distanza ed ecco che la nostalgia riaffiora, Leonardo Bonucci vuole tornare alla Juventus. Lo ha detto a chiare lettere sia alla società che a Gennaro Gattuso, il quale non l’ha nascosto nel corso della prima conferenza stampa americana. AFP PHOTO / MARCO ...

Calciomercato Juventus – Caldara e Rugani via per una cifra monstre : si prepara il ritorno di Bonucci : Dopo i grandi acquisti delle scorse settimane, il Calciomercato della Juventus si concentra sulle cessioni: gli addii di Caldara e/o Rugani valgono una fortuna La Juventus è la squadra regina del mercato. Non solo l’arrivo di Cristiano Ronaldo, ma anche quelli Cancelo, Emre Can, Perin, Spinazzola e Caldara rendono il Calciomercato della Juventus uno dei più importanti d’Europa. Dopo la fase relativa agli acquisti però, è ora di ...

Calciomercato Juventus - via Higuain e Rugani per Gimenez : la pazza idea bianconera per la difesa : Gimenez potrebbe essere un’idea per la difesa della Juventus, l’uruguaiano potrebbe arrivare a Torino solo dopo due cessioni importanti La Juventus ha pensato all’attacco con la mossa di Calciomercato più importante della sua recente storia, grazie all’acquisto di Cristiano Ronaldo, ora però il club bianconero pensa anche alla difesa. Grazie alle cessioni celebri di Gonzalo Higuain (liberato dall’arrivo di ...

Rugani via dalla Juventus? / Ultime notizie : il Chelsea punta sul centrale - ma l'agente lo blinda : Rugani via dalla Juventus? Ultime notizie: il Chelsea punta sul centrale difensivo su indicazione di Maurizio Sarri, ma l'agente del ragazzo lo blinda in bianconero per il futuro.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 20:44:00 GMT)

Calciomercato Juventus - Cristiano Ronaldo manda via Higuain : mercoledì incontro decisivo col Chelsea - ecco le cifre : L’arrivo di Cristiano Ronaldo spinge Gonzalo Higuain in direzione Chelsea: il bomber argentino mercoledì incontrerà i Blues, prima grande cessione nel Calciomercato della Juventus L’arrivo di Cristiano Ronaldo, presentato quest’oggi con la conferenza stampa ufficiale, ha aggiunto qualità e talento al reparto offensivo della Juvenuts. Un reparto in cui qualcuno è di troppo, e quel qualcuno risponde al nome di Gonzalo ...

CRISTIANO RONALDO-Juventus : È A TORINO/ Video : atterrato con aereo privato - ha scelto viaggio “top secret” : CRISTIANO Ronaldo alla Juventus: è a TORINO, Video. Il fuoriclasse portoghese è atterrato con aereo privato a Caselle. Ha scelto viaggio “top secret”: ecco perché(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 18:07:00 GMT)

Cristiano Ronaldo alla Juventus : Maria De Filippi - Silvia Toffanin e Fabio Fazio si contendono la prima ospitata : L'arrivo di Cristiano Ronaldo in Italia ha ripercussioni anche televisive. Lo giura Alberto Dandolo su Dagospia. 'E' iniziato il toto-ospitata', si legge su Oggi a proposito del calciatore che ...