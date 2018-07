Juve | con Ronaldo per la storia | è già la più forte di sempre?

Ronaldo - alle 15 il primo allenamento con la Juventus : Roma, 30 lug., askanews, - Con l'arrivo nel tardo pomeriggio di ieri è cominciata a Torino l'era Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese è atteso alla Continassa per il primo allenamento da calciatore ...

Juventus – Il fratello di Higuain arrivato a Torino - agenda fittissima per l’agente del Pipita : incontro con il Milan? : Sbarcato ieri insieme al fratello, l’agente di Higuain vedrà oggi la Juventus e forse il Milan per sbloccare la trattativa per il Pipita Potrebbe sbloccarsi nella giornata di oggi la trattativa relativa al futuro di Higuain, che coinvolge la Juventus e il Milan. Il Pipita e il fratello agente sono arrivati ieri in Italia e, mentre Gonzalo tornerà oggi in campo per allenarsi, Nicolas incontrerà la Juve a pranzo. Fabio ...

De Laurentiis : “CR7? Trovata di marketing. E l’ingaggio folle può ritorcersi contro la Juve” : «La Juve ha fatto una bella...“mossa propagandistica” per tutto il gruppo Fca, diciamo così», il commento del patron del Napoli sull'affare CR7. L'articolo De Laurentiis: “CR7? Trovata di marketing. E l’ingaggio folle può ritorcersi contro la Juve” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - CR7 scalda i motori : alle 15 : 00 il primo allenamento in bianconero : CR7 scalda I motori- Tutto pronto per l’inizio della nuova avventura in bianconero. Cristiano Ronaldo si prepara al suo primo allenamento in maglia Juventus. Dopo l’arrivo a Torino di ieri sera, oggi alle 15:00 il portoghese scenderà in campo per il primo allenamento della sua nuova vita in bianconera. BAGNO DI FOLLA FUORI DALLA CONTINASSA […] L'articolo Juventus, CR7 scalda i motori: alle 15:00 il primo allenamento in ...

Juve - Ronaldo : doppia villa con palestra - piscina e John Elkann come vicino : La casa c'è, ma non si vede. È immersa in un bosco che la rende praticamente invisibile, però allo stesso tempo è vicina al centro, e pare che sia proprio questo ad aver conquistato Cristiano Ronaldo. ...

Corvino chiude con la Juventus per Pjaca : i dettagli : La formula - come riportato da Il Corriere dello Sport - è quella del prestito con diritto di riscatto, non l'obbligo come avrebbe voluto Marotta. Entro i prossimi due giorni Corvino chiuderà l'...

Cristiano Ronaldo - quando gioca la prima partita in Italia? Amichevole con la Juventus : data - programma - orario d’inizio e tv : Cristiano Ronaldo ha iniziato ufficialmente la propria avventura con la Juventus. Da lunedì 30 luglio si allena con la casacca bianconera, sta cercando di entrare rapidamente nelle dinamiche della squadra e vuole farsi trovare subito pronto per l’inizio della stagione. Il fenomeno portoghese, grande colpo del mercato estivo, è il pezzo pregiato dei Campioni d’Italia: uno dei migliori giocatori del mondo, vincitore di tre Champions ...

Cristiano Ronaldo : il primo allenamento con la Juventus. Data - programma - orario d’inizio : come vedere CR7 alla Continassa : Oggi Cristiano Ronaldo è atterrato a Torino e ha ufficialmente iniziato la sua avventura con la Juventus. Dopo la presentazione della scorsa settimana con tanto di conferenza stampa, oggi il fenomeno portoghese è arrivato nel capoluogo piemontese pronto per iniziare la stagione con i Campioni d’Italia. Domani lunedì 30 luglio è infatti in programma il primo allenamento di CR7 con la casacca bianconera: l’appuntamento è per la ...

