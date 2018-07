Juve | anche per Dybala primo allenamento

Cristiano Ronaldo a Torino - inizia l’avventura con la Juventus : arriva anche Dybala [FOTO e VIDEO] : 1/28 Marco Alpozzi/LaPresse ...

In Spagna spaventano la Roma : 'Su Nzonzi anche Juventus - Barcellona e Arsenal' : Roma - La Roma ha trovato un accordo con Steven Nzonzi , 29enne centrocampista francese del Siviglia . I giallorossi hanno il sì del calciatore, pronto a firmare un contratto quadriennale da 2,5 ...

Bonucci - Juventus e Milan trattano/ Ultime notizie : ds bianconero Paratici incontra anche l'agente di Caldara : Bonucci torna alla Juventus? Trattativa in corso con il Milan: le Ultime notizie e gli aggiornamenti. Incontro tra il direttore sportivo Paratici e l'agente Lucci, c'è il nodo Caldara(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 18:37:00 GMT)

Serie C – Anche il Milan rinuncia ad iscrivere la squadra B : sarà la Juventus a dare il via alla ‘rivoluzione’ : Il progetto delle squadre B non sembra voler decollare: il Milan è l’ennesima big che si è tirata indietro, solo la Juventus sembra decisa ad iscrivere la propria squadra in Serie C Sembrava un progetto rivoluzionario per il futuro del calcio italiano, ma le big non sembrano ancora attrezzate (o interessate, almeno attualmente) ad iscrivere le proprie ‘squadre B’ in Serie C. Dopo la rinuncia dell’Inter, nelle ultime ore Anche il Milan si è ...

Bonucci torna alla Juventus : è fatta/ Ultime notizie : Higuain contattato da Leonardo - si tratta anche Caldara : Bonucci torna alla Juventus: è fatta. Ultime notizie: Higuain contattato da Leonardo, si tratta anche il cartellino del gioiello della difesa, Caldara(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 09:42:00 GMT)

Juventus - 2-0 al Bayern. Allegri : 'Bravi tutti - anche i giovanissimi. Felice per Favilli - ma andrà al Genoa' : 2-0 al Bayern Monaco: comincia al meglio la stagione della Juventus. Il successo nella prima amichevole di International Champions Cup può far sorridere Massimiliano Allegri, Felice anche per la ...

Juve - Bernardeschi : 'Vogliamo vincere anche le amichevoli' : Ho avuto la fortuna di fare un viaggio meraviglioso questa estate, c'era molta spiritualità nel mio viaggio, molte cose del mondo che poi mi sono portato dentro'.

ICC - stanotte su Sky Sport : Juventus-Bayern - Roma-Tottenham e Milan-Manchester United : Dal 20 luglio all’11 agosto, per tutta la durata della competizione, Sky Sport Serie A diventa Sky Sport International Champions Cup (canale 208) e sarà il canale di riferimento dell’evento. Un evento itinerante, con le 27 partite in programma in 22 stadi tra Europa (un match anche in Italia, a Lecce), Stati Uniti e Singapore. In campo 18 tra le migliori squadre d’Europa, tra cui 4 italiane: Juventus, ...

Sergio Marchionne è morto : anche la Juventus è in lutto : morto l'ex amministratore delegato FCA e presidente Ferrari Sergio Marchionne: anche il mondo dello sport è in lutto.

Affari Milan-Juventus - spunta anche Benatia : le ultimissime! : Milan-Juventus, trattativa entrata nel vivo con Leonardo e Marotta che hanno avuto un incontro per valutare tutte le carte in tavola Asse Milan-Juventus caldissimo in queste ore. L’affare che potrebbe riportare Bonucci in bianconero è ben noto, con Leonardo e Marotta che stanno lavorando alle contropartite da inserire nella trattativa. Ebbene, si è parlato del possibile approdo in rossonero di Caldara, ma nelle ultime ore è ...

Asse Milan-Juventus - spunta anche Benatia : le ultimissime! : Milan-Juventus, trattativa entrata nel vivo con Leonardo e Marotta che hanno avuto un incontro per valutare tutte le carte in tavola Asse Milan-Juventus caldissimo in queste ore. L’affare che potrebbe riportare Bonucci in bianconero è ben noto, con Leonardo e Marotta che stanno lavorando alle contropartite da inserire nella trattativa. Ebbene, si è parlato del possibile approdo in rossonero di Caldara, ma nelle ultime ore è ...

Fantacalcio : Emre Can un affare anche alla Magic e non solo per la Juve : Juventus, Emre Can: "Zidane il mio idolo da bambino" alla Magic - Nel listone della Gazzetta dello Sport costa 19 Magic milioni. Prezzo altino, ma rendimento assicurato. Emre Can però potrebbe essere ...

LIVE Bonucci alla Juventus - Caldara verso il Milan. No dei rossoneri a Benatia - anche Higuain-Pjaca nell'affare? : Bonucci-Juventus, la cronaca di martedì 24 luglio 23:30, Bonucci-Caldara si può fare. L'incontro di oggi Milan-Juventus , tra Leonardo, Marotta e Paratici, è stato interlocutorio. Due i nomi più ...

Juventus - Caldara nell’affare Bonucci? Il Milan punta anche Higuain : Caldara NELL’AFFARE BONUCCI- Leonardo Bonucci si avvicina al ritorno alla Juventus. Come vi abbiamo anticipato in mattinata, e come riportato ieri dai colleghi di “SportItalia“, il difensore rossonero sarebbe pronto a riabbracciare i colori bianconeri. Nelle ultime ore, però, starebbe avanzando la clamorosa indiscrezione dell’inserimento di Mattia Caldara nella trattativa. “BONUCCI anche SENZA Higuain” Come ...