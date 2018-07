Juve | Allegri | Higuain? Il mercato lo fa la società | quando finirà saremo

Juventus - Allegri vago in conferenza stampa ad Atlanta : “quando finirà il mercato la squadra sarà competitiva come sempre” : La Juventus ad Atlanta, Massimiliano Allegri parla di mercato: l’allenatore svicola dalle domande dirette su Higuain La Juventus è ad Atlanta dove nei prossimi gironi affronterà una selezione All Star della Mls. Mentre alla Continassa si è assistito al primo allenamento da bianconero di Cristiano Ronaldo, oltreoceano i bianconeri continuano la loro tournée. Massimiliano Allegri ha parlato alla conferenza stampa prima del match della ...

Allegri vara il nuovo modulo per “esaltare” Cristiano Ronaldo : nasce una Juventus da urlo! : La Juventus pronta per giocare una lunga stagione, con l’obiettivo mai negato di raggiungere il successo in Champions League Una stagione con ‘vista Champions League’ quella della Juventus che sta per iniziare. Sarà un’annata da sogno per i tifosi bianconeri che, con l’arrivo di Cristiano Ronaldo, sono autorizzati a pensare in grande su ogni fronte. La grande estate di calciomercato non è ancora finita, con ...

Juve - Camoranesi : 'Ecco perché Allegri è tra i migliori al Mondo' : Riesce a farsi capire da tutto, chi lavora nel mondo del calcio e chi no. Dunque riesce a comunicare molto bene anche con i calciatori. Questo è un valore aggiunto.'

Calciomercato Juventus - ecco perchè Milinkovic-Savic può essere l’ultimo grande tassello : Allegri pensa al 4-2-3-1 - così si può sacrificare Pjanic [FOTO e DETTAGLI] : 1/3 LaPresse/Alfredo Falcone ...

Calciomercato Juventus - c’è il via libera di Allegri per Bonucci : svelato il retroscena sulla pace tra Leo e l’allenatore : Non ci sono ostacoli di natura comportamentale per l’arrivo di Bonucci alla Juventus, svelato il retroscena della pace tra il difensore e Allegri Non ci sono più ostacoli per l’arrivo di Bonucci alla Juventus, esclusi quelli relativi alla quadra economica che i bianconeri stanno cercando ormai da qualche giorno con il Milan. LaPresse/AFP Sono caduti infatti gli ultimi dubbi sul rapporto tra il capitano rossonero e Allegri, ...

Juventus - Allegri : “vedo troppa eccitazione” : “Abbiamo lavorato bene qui negli Stati Uniti, mi è piaciuta soprattutto la fase difensiva. Domani sarà un test di buon livello”: così il tecnico della Juve Massimiliano Allegri alla vigilia della seconda gara di ICC contro i lusitani”. Oggi giocheremo col 4-4-2, devo solo decidere chi giocherà con Chiellini centrale”, ha aggiunto Allegri che si è detto “felice” di allenare Cristiano Ronaldo: “Per ...

Juve-Benfica - Allegri dopo la ICC : 'Cancelo sarà un top al mondo - Caldara - che personalità' : ... poi, Allegri ha parlato anche di Gigi Buffon e dell'ormai prossimo sbarco a Torino dell'uomo più atteso: Cristiano Ronaldo: "Gigi è stato ed è il portiere più forte al mondo. Ha fatto la scelta di ...

Juventus-Benfica - Allegri commenta la prestazione dei suoi : “bene Cancelo ed Alex Sandro - su Caldara…” : Massimiliano Allegri chiamato a commentare, dopo la partita della Juventus contro il Benfica, la prestazione dei suoi: Caldara compreso! Massimiliano Allegri rimedia una vittoria contro il Benfica negli Usa e commenta la partita dei suoi nella sala stampa della Red Bull Arena. L’allenatore della Juventus, dopo l’impegno nella International Champions Cup, dice la sua opinione sullo splendido gesto di Luca Caldara che ha portato ...

Juve - Allegri si gusta i giovani : gran gol di Clemenza. Benfica battuto ai rigori : Luca Clemenza dopo Andrea Favilli. Alla Juventus è l'estate dei baby bianconeri. Se contro il Bayern Monaco è stato l'attaccante il grande protagonista, con una doppietta, contro il Benfica tocca al ...